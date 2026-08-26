Investigado un conductor por homicidio imprudente tras un accidente en Chinchón en el que murió un joven

Archivo - Accidente de tráfico - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pertenecientes al Sector de Tráfico de Madrid, investigan por presunto delito de homicidio por imprudencia al conductor de un vehículo que dio positivo en alcohol y sufrió un accidente de tráfico el pasado día 16 en el que murió un chico de 21 años.

En concreto, el accidente tuvo lugar sobre las 6.10 horas del domingo día 16 en el punto kilómetro 56 de la carretera M-404, a la altura de Chinchón. Un joven de 21 años falleció y otros tres resultaron heridos leves.

Todos ellos viajaban en un vehículo Ford Tourneo que se salió de la vía por el margen izquierdo de la calzada y volcó. Como consecuencia de ello, el ocupante del asiento delantero salió proyectado del vehículo y falleció.

Según las primeras actuaciones practicadas, era el único de los cuatro ocupantes que no hacía uso del cinturón de seguridad. Los otros tres jóvenes, el conductor, de 20 años, y dos mujeres que viajaban en los asientos traseros, de 18 y 17 años, resultaron heridos de carácter leve.

Los agentes practicaron al conductor las pruebas reglamentarias de alcohol y drogas, resultando positivo en alcohol. La Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias para determinar las circunstancias y causas del siniestro y el conductor está siendo investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente corresponda.

EL CINTURÓN DEBE UTILIZARSE SIEMPRE

Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha recordado que el cinturón de seguridad debe utilizarse siempre, en todos los asientos y en cualquier desplazamiento, con independencia de su duración o de la vía por la que se circule.

En salidas de vía y vuelcos, el cinturón resulta especialmente importante para evitar desplazamientos violentos dentro del habitáculo y la proyección de los ocupantes al exterior del vehículo.

Del mismo modo, se recuerda que el consumo de alcohol y drogas es incompatible con una conducción segura, al afectar a capacidades esenciales como la atención, la percepción del riesgo, la coordinación y el tiempo de reacción.

La Guardia Civil mantiene de forma permanente controles preventivos y actuaciones de vigilancia dirigidas a reducir las conductas de mayor riesgo en carretera.