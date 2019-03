Isabel Serra (Podemos) reivindica una Comunidad feminista que plantee una alternativa al modelo "aguirrista"

Publicado 09/03/2019 14:52:32 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La precandidata de Podemos a liderar la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha reivindicado este sábado una región feminista que plantee una alternativa a la sociedad, que plantee que se necesitan "servicios públicos" contra "el modelo aguirrista en la Comunidad de Madrid que ha degradado los servicios públicos".

Así lo ha expuesto Serra durante su intervención en el acto de cierre de la iniciativa '#PodemosenMarcha', cita a la que han acudido representantes de los círculos Podemos de toda la Comunidad de Madrid que han contado con el apoyo y la participación de secretario de Organización y Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique; la secretaria de Participación y coportavoz del Consejo de Coordinación, Noelia Vera; el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafa Mayoral, y la activista feminista y diputada en la Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno, y de Juan Carlos Monedero.

Todos los asistentes, al grito de "presidenta" han acogido a Isabel Serra que ha comenzado su intervención homenajeado al movimiento feminista "que ayer volvió a hacer historia demostrando que hay capacidad para construir un mundo mejor".

La precandidata de Podemos para la Comunidad ha reivindicado "el valor y la necesidad de proteger a los servicios públicos frente a los ataques de la derecha" y ha defendido la "urgencia de promover una nueva fiscalidad "para que los que más ganan paguen más", y todo ello contando con todas las personas que luchan cada día, incansablemente, por sus derechos.

Y es que, a su juicio, lo que le asusta a la derecha es que ayer se "demostró" que las mujeres son "imparables" y que el movimiento feminista no deja de crecer. "La sororidad y la solidaridad son el mejor arma contra el odio e individualismos. El feminismo nos quiere llevar al futuro y tiene la capacidad de plantear una alternativa al conjunto de la sociedad, cuando pesamos en una Comunidad para todos, lo podemos hacer con un feminismo que plantee servicios públicos, y acabar con el modelo aguirrista que ha degradado los servicios públicos y privatizado para regalar lo público a sus amigos", ha criticado.

En este punto, Serra ha criticado al PP por ser "el legado de la corrupción" y por estar "cada día más sometido a VOX", razones "más que suficientes para echarles de las instituciones".

"Ayer no hicimos huelga por nostras mismas, también por las que han sido asesinadas y ya no están, por las que vendrán y las mujeres jóvenes que están creciendo con el feminismo y en una sociedad de igualdad, y por las que no podían ir porque están amenazadas en sus casas porque sufren la violencia diaria y también hacíaamos huelga por todas las trabajadoras precarias que no podían hacer huelga porque estaban sometidas por sus jefes en trabajos precarios", ha reivindicado.

Así, ha propuesto que en la Comunidad haya una "reforma fiscal" porque en la región "los ricos pagan muy poco y los pobres pagan mucho" y se necesita "redistribuir desde una reforma fiscal" para "dejar atrás el modelo del ladrillo y el turismo".

También, la precandidata de Podemos a la Comunidad quiere construir una sociedad mejor atendiendo a los pensionistas, a los jóvenes "que se movilizan contra empleos precarios y el cambio climático"; así como a los taxistas que "están luchando contra la uberización de la economía que no ataca simplemente sus derechos, sino los derechos laborales de todos. "Gracias a los taxistas por la solidaridad que estáis demostrando y por vuestra lucha", ha lanzado.

Por su lado, el candidato a la alcaldía por Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha tomado la palabra para recordar a los asistentes que tienen el reto de ser "solventes" y "ofrecer certezas", siendo "mejores en los ayuntamientos, en la Comunidad de Madrid y en el resto del país; frente a los privilegiados que son capaces de partir en dos el país con proyectos que son incompatibles con España". "Tenemos muchas razones para conquistar el futuro, sonriendo y diciendo que la esperanza siempre gana", ha sostenido.