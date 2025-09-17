IU Madrid apuesta por una candidatura de unidad para su próxima Asamblea Regional

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Madrid quiere una candidatura de unidad para su próxima Asamblea Regional que tendrá lugar el 26 de noviembre para aunar en una única lista la pluralidad de la organización y articular así una opción de izquierda "coherente y solvente" ante "el auge de la derecha".

En este marco, la colegiada ha encargado a Carolina Cordero, portavoz de IU Madrid y exconcejala en Parla, la tarea de mantener los contactos oportunos con la pluralidad interna de la organización "con el objetivo de conseguir una candidatura de unidad en las próximas semanas" que sea capaz de plantar cara "al auge de la extrema derecha y a la deriva neoliberal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso".

Todo ello una vez que los debates en torno a la convergencia y al papel de IU en los procesos de Unidas Podemos primero, y posteriormente Sumar, "han sido superados por la vía de los hechos". "Los procesos cupulares desde arriba se han demostrado sucesivamente fallidos y existe un consenso en la necesidad de respetar la autonomía en las posiciones políticas de cada agente y visibilizar a la organización que mayor implantación territorial tiene, Izquierda Unida", ha defendido.

En este marco, la dirección ya viene trabajando desde marzo en la elaboración de un documento político y una propuesta organizativa que cohesione a IU Madrid cara al 2027. El pistoletazo de salida al debate se ha dado en las asambleas locales con la aprobación en la Coordinadora Regional de la organización de los documentos a debate, que recogieron más de un 80% de apoyo como base para el debate.

"Ante la situación de debilidad de la izquierda madrileña y el auge reaccionario, es necesario presentar batalla con una candidatura de unidad sólida y real. Puede haber diferencias políticas, pero ir a una nueva batalla interna es una irresponsabilidad que la clase trabajadora de nuestra región no se merece", defiende el actual coordinador regional de IU Madrid, Álvaro Aguilera.

En este sentido, ha defendido que el panorama actual "es de extrema gravedad", con un Gobierno "que ha hecho suyos los discursos de odio, racismo y homofobia de la extrema derecha, mientras que sus políticas intensifican postulados del neoliberalismo que apuestan por el desmantelamiento de lo público", lo cual tiene "un efecto dramático y tangible en la calidad de vida de la clase obrera".

"Por lo tanto, el único escenario posible, es una candidatura de unidad que sea capaz de plantar cara a Ayuso y a sus aliados políticos", ha remarcado el coordinador regional.