La izquierda apoya la proposición del PP por el 25N, que pide más medios contra esta violencia, y Vox la rechaza

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha conseguido respaldo por parte de la izquierda de Más Madrid y PSOE para su proposición presentada en el marco de este 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, una moción que Vox ha rechazado.

El delegado del área social, José Fernández, ha apelado a la "responsabilidad" de las formaciones políticas mientras que la izquierda ha acusado a los 'populares' de romper "consensos históricos", con independencia de que finalmente hayan apoyado la moción.

"El Grupo Popular viene a este Pleno con la certeza de que somos el único grupo municipal con la responsabilidad y con la capacidad moral de defender a las mujeres sin ningún tipo de reproche. Nuestro compromiso del PP por la lucha contra la violencia de género es absoluto e irrenunciable", ha asegurado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

Con la aprobación de los tres grupos, el Consistorio se compromete a trabajar en una protección reforzada y respuestas rápidas y efectivas hacia adolescentes expuestas a nuevas formas de acoso que generan una situación especialmente vulnerable, que se suma a la que sufren las mujeres con discapacidad, mayores y menores que conviven con la violencia.

También reclaman "que se dote de medios suficientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a la Justicia y a los Servicios Sociales garantizando coordinación y lealtad entre administraciones", además de renovar su compromiso de "trabajar sin descanso hasta que ninguna mujer pierda la vida por esta causa" y "proteger, acompañar y ofrecer salidas reales a quienes sufren violencia, con la convicción de que sólo a través de la acción efectiva y el consenso se puede erradicar esta lacra".

VIOGÉN

Los socialiastas de Reyes Maroto han presentado una enmienda de adición, rechazada, para poner en valor la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero y el compromiso de renovar el convenio de adhesión al sistema VioGén, "caducado desde 2018".

Fernández ha contestado que, "fuera de las pancartas y fotos", desde que es alcalde José Luis Martínez Almeida se ha "duplicado el gasto ejecutado de 7 millones que ejecutaba Manuela Carmena a 14 en 2024. En el presupuesto de 2025 esta partida alcanza 16 millones de euros, lo que ya supone respecto al año anterior un 12% más". "Hay más plazas de alojamiento protegido y viviendas de semiautonomía", ha continuado, tras recordar que por primera vez se han puesto en marcha recursos de violencia sexual, en concreto el Centro de Crisis 24 horas de Violencia Sexual Pilar Estebanez y el de atención integral Benita Pastrana, sin olvidar el Mariana Pineda.