La izquierda cree que la ley de acción popular busca "acabar" con manifestaciones "incómodas" para la Comunidad

Archivo - Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han alertado de que la ley que permitirá a la Comunidad de Madrid ejercer la acción popular en incidentes como los de La Vuelta Ciclista a España busca "controlar" o "acabar" con manifestaciones que no gusten al Ejecutivo regional.

Lo han trasladado los partidos de izquierdas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. La mayoría absoluta del PP aprobará este jueves en Pleno por lectura única el Proyecto de Ley que permitirá al Gobierno autonómico ejercer la acción popular en casos en los que se atente contra el patrimonio natural, histórico-artístico o se cometan delitos destinados a entorpecer el desarrollo de eventos y espectáculos públicos.

Para la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, este texto busca "controlar más a la Justicia y tener excusas para reprimir judicialmente protestas". "A Ayuso el patrimonio madrileño, le trae absolutamente sin cuidado, como puede verse, dando un paseo por cualquier barrio madrileño o cualquier municipio de los que tiene abandonados" ha defendido.

Por su parte, su homóloga del PSOE, Mar Espinar, cree que tal y como está redactado el texto se pretende "acabar con toda manifestación que le resulte incómoda". Entiende que lo que debería hacerse es resolver esta situación en el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que se está tramitando en el Congreso.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra los "salvajes que asaltaron la Vuelta Ciclista poniendo en riesgo a deportistas y familias" al tiempo que Delegación del Gobierno se puso "del lado de los agresores y no de los agredidos".

"No entiendo por qué a la oposición de izquierdas le preocupa que la Comunidad de Madrid se persone en casos penales donde se investiga personas por delitos contra el patrimonio histórico artístico, con delitos contra el medio ambiente o contra espectáculos públicos", ha cuestionado.

Entiende que puede cuando se está "del lado de los salvajes" pueda suponer "un problema" que se intente "poner coto" a los que "incumplen la ley con violencia".

"A lo mejor quieren que en el espacio público de la Comunidad de Madrid haya violencia y por tanto no están de acuerdo con que la Comunidad de Madrid se persone en estos casos donde se investiga a personas por cometer delitos", ha rematado tras tachar a Más Madrid de partido "hermano de Bildu".

Por último, Vox ha afirmado que le parece "correcto" que la Comunidad de Madrid pueda personarse en determinados procedimientos judiciales y han presentado una serie de enmiendas para poder "mejorar el texto".