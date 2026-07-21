Izquierda reclama modificar el reglamento del Pleno entre todos y evitar "matrioskas jurídicas" a favor de "tránsfugas"

El concejal no adscrito, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La victoria de Reyes Maroto en las primarias socialistas a la Alcaldía de Madrid frente a - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, ha recogido el guante lanzado por el PSOE y se abre a estudiar una reforma entre toda la Corporación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) por las "lagunas" que existen mientras que la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez le ha instado a acabar con sus "matrioskas jurídicas" a favor de "tránsfugas".

"Usted, señor Ortega Smith, no es una víctima, usted es un tránsfuga y ahora entra en el listado de los grandes tránsfugas de Madrid, como Tamayo, Saez y ahora señor Ortega Smith", ha lanzado la edil en el Pleno de Cibeles. La crítica se ha producido en la sesión en la que se ha dado cuenta de la situación en la que queda el ya concejal no adscrito Ortega Smith tras su expulsión de Vox.

"Se dice que un concejal que pertenece a un grupo y que es expulsado a la condición de no ha escrito, no pierde su condición de concejal y mantiene el acta. Esto es pura retórica porque en la realidad se ve profundamente mermada su capacidad de representación", ha lamentado Ortega, quien podrá presentar iniciativas cada dos plenos y una cada cuatro comisiones. "Soy el concejal proscrito y a mucha honra", ha concluido su intervención.

El socialista Pedro Barrero ha puesto el foco en quién tiene la legitimidad para regular esos derechos y "si en una democracia las reglas del juego las aprueba el Pleno o las decide de forma unilateral y arbitraria quien lo preside", en este caso, Borja Fanjul.

El edil ha destacado la laguna normativa existente en torno a los no adscritos, por lo que considera que "lo lógico sería traer una modificación del reglamento para que este Pleno la debata y la apruebe". "¿De verdad creen que cada laguna del reglamento puede rellenarse con una resolución del presidente del Pleno?", ha preguntado, unido a que se fuerzan interpretaciones reglamentarias que acaban siendo corregidas por los tribunales.

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha atacado las "matrioskas jurídicas" de Fanjul, esto es, "se abre una resolución y encuentras otra diferente". "Traiga las cosas de frente", ha reclamado al presidente del Pleno, a quien ha afeado sus "antecedentes en esto de favorecer a los concejales tránsfugas".

Sánchez ha insistido en que Fanjul "hizo un grupo mixto, ilegal y les concedió recursos que no les correspondían por ley a cambio de su apoyo a ordenanzas como la de movilidad", en referencia al mandato pasado y los ediles de Recupera Madrid.

Más Madrid ha reclamado, igual que el PSOE, una modificación del reglamento para contar con un marco jurídico que dé seguridad al Pleno. "Traiga una propuesta de modificación en condiciones y la debatimos", ha instado.

Borja Fanjul ha contestado que toma nota de la propuesta socialista sobre la recomendación de la reforma del Reglamento Orgánico del Pleno porque hay "lagunas en distintos aspectos y habría que planteárselo".