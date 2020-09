La izquierda tacha de "vergüenza" y "cortina de humo" las medidas de la Comunidad para contener la pandemia

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) han tachado de "vergüenza", "cortina de humo" e "insuficientes" las medidas de la Comunidad de Madrid para contener la pandemia tras el verano.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire, ha tildado este plan como "una cortina de humo" ya que prometen que van a elevar el número de rastreadores a mil más partiendo de la base de que tienen 560 "cuando es mentira".

Además, ha criticado que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no haya hecho referencia ni al refuerzo de los servicios de urgencia, ni la apertura total de los centros de salud y que se haya "olvidado totalmente de las residencias".

En esta línea, la portavoz de Sanidad de Más Madrid, Mónica García, cree que hoy el Ejecutivo autonómico "no ha anunciado nada" porque no hay rastro de las medidas en Atención Primaria, ni del refuerzo de sanitarios, ni protocolos para la 'vuelta al cole' segura. "En pleno rebrote la Consejería no tiene previsto un plan y la curva está descontrolada. Es una vergüenza y una irresponsabilidad. No hay nadie al volante para velar por la salud de todos", ha lamentado.

Por último, el portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU, Tito Morano,

ha criticado que se tratan de "medidas cosméticas", que apelan "mucho a la restricción de la capacidad de actuación individual", algo que entienden "absolutamente insuficientes y que no van a servir para atajar la situación".

"Hay menos profesores que el curso pasado, nuevas instalaciones que no tenemos y los centros de salud cerrados en su gran mayoría. Mientras esto siga siendo así todas las medidas van a resultar insuficientes (...) Le pedimos a Ayuso que sea responsable", ha zanjado.