La izquierda y Vox critican la "mala gestión" de la Comunidad en la Atención Primaria ante la "ristra" de dimisiones

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) y Vox han criticado este martes la "mala gestión" de la Comunidad de Madrid en la Atención Primaria ante la "ristra" de dimisiones.

La gerente de Atención Primaria de Madrid, Sonia Martínez Machuca, presentó ayer la renuncia a su cargo "por motivos médicos y personales" días después de que se haya convocado una huelga de personal sanitario en protesta por el modelo de atención de urgencias extrahospitalarias en la región.

A este respecto, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de "desprestigiar e insultar" a los sanitarios y pacientes, al "culparles" del colapso de la sanidad pública pero "no tiene tiempo de abrir las urgencias de la Atención Primaria".

"Los vecinos se han manifestado este tiempo y son los sanitarios se han puesto en pie de guerra ante esta situación que es auténtico cachondeo. Ante el anuncio de esta huelga de los sanitarios, la directora gerente ha dimitido ayer. Esto es un caos, un auténtico cachondeo, y una vergüenza y tomadura pelo a la ciudadanía madrileña", ha criticado.

A continuación, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, no ha querido entrar en la dimisión de la gerente por ser "un caso particular" pero ha indicado que es "evidente que el PP tiene un problema de gestión2 y de poner "los recursos en los sitios que hacen falta". A su juicio, los médicos se sienten "maltratados" y no están "bien pagados". "Espero que en los próximos días y meses se haga todo el esfuerzo para arreglarlo y se monten equipos con gente competente", ha lanzado.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha reconocido que están en "una situación muy compleja" en la Comunidad de Madrid con la sanidad pública, cuando era "la mejor hasta que llegó Ayuso a Madrid". Sobre la necesidad de gestores en la sanidad pública, Lobato ha detallado que "mucha de esta gente cesada o dimitida eran gestores que tenían su conocimiento, trayectoria y capacidad".

Por ello, ha criticado que "el que se estén tomando decisiones de este tipo, en vez de tener una hoja de ruta clara, supone un perjuicio para las familias madrileñas". "Necesitamos gestores, no guionistas", ha lanzado.

En esta línea, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, cree que este se trata de un "hundimiento más" a unos de los pilares de la Sanidad en la región, que evidencia "la mala gestión de la Comunidad con una ristra de dimisiones". "No solo tenemos una mala gestión, sino una grave indolencia y la incompetencia de la Consejería de Sanidad", ha arremetido.

Por último, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha reconocido que "sin duda" hay un problema en la Atención Primaria en la región, aunque no es "exclusivo" de Madrid, sino que hay "un problema estructural en el Sistema Nacional de Salud que tiene que ver con la falta de médicos y es algo que tiene que arreglar el Gobierno de España".

A su parecer, "no hay una concatenación de dimisiones", sino que hay ceses y cambios de posición en la gente que "quiere cambiar de vida o se pone enferma".