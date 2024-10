Izquierdo (PP) critica que Maroto opte por "defender todo lo que hace Sánchez" y censura el "abandono" a Madrid

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha criticado que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, haya optado en este mandato por "defender todo lo que hace" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no a los madrileños, además de censurar el "abandono" a Madrid por parte del Gobierno central.

"En la legislatura pasada no había tanta crispación. Ha sido llegar ella y esto ha explotado. Es así. ¿Y por qué es así? Porque ella está defendiendo todo lo que hace Sánchez. Tenía dos opciones, o defender Madrid, los problemas de los madrileños, o defender a Sánchez", ha valorado Izquierdo en una entrevista con Europa Press.

Así, se ha preguntado si Maroto tiene que decir algo sobre la reducción de penas a etarras porque muchos "mataron a madrileños". "¿Nos tenemos que callar ante eso cuando Madrid ha sido la ciudad de toda España que más ha sufrido del terrorismo, la ciudad con más víctimas?. Pues no podemos", ha asegurado.

El portavoz municipal 'popular' ha subrayado que los ataques del presidente a los madrileños "no son algo nuevo" sino que "se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo", de forma especial desde la pandemia.

"Madrid pidió auxilio, la gente moría aquí y necesitamos ayuda del Gobierno, y fue cuando primero vimos que el presidente del Gobierno abandonó a los madrileños, se le pidió ayuda insistentemente por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid, y esa ayuda nunca ha llegado", ha aseverado.

Como ejemplo, ha enumerado que Madrid necesitaba agencias europeas importantes y el presidente "mintió" cuando la región reclamó poder tener la Agencia Espacial Española, así como en el tema de la vivienda, una ayuda que ha recibido la capital que ha sido "absolutamente insuficiente" por parte del Ejecutivo nacional.

Sobre el tema de la financiación singular para Cataluña, Izquierdo ha indicado que Madrid "lo va a sufrir". "Si al final a Cataluña se le da más, es en detrimento del resto de comunidades y ciudades madrileñas, y eso es lo que va a pasar. Por conseguir unos presupuestos, por conseguir unos votos, por conseguir esos siete votos que le faltan, está dispuesto a vender lo que sea", ha reprochado.

Por ello, considera que Sánchez se ha enmarcado en un "ataque a Madrid" que ha "tensionado mucho" la situación nacional y que ha provocado que haya "españoles de primera y de segunda". "Nosotros no podemos no contestar a eso, porque sino no defenderíamos a los madrileños. Y lo que hemos visto es que el PSOE y Más Madrid, en vez de defender a los madrileños, se han puesto a defender a Sánchez", ha reprochado.

SITUACIÓN DE CERCANÍAS

Izquierdo se ha referido también a la tensión con el Gobierno central por las averías que se están produciendo en Cercanías Madrid. "No funciona, y cada vez va peor, cada vez tiene menos usuarios", ha asegurado.

En esta línea, ha apuntado que tiene una red "obsoleta" que no se está modernizando con "estaciones que no son accesibles, cortes cada dos por tres y problemas de todo tipo".

"El ministro (Óscar Puente) está a otras cosas. O sea, le interesan otras cosas más que el funcionamiento de la red de Cercanías o de la red de trenes (...) Yo lo que aquí insistiría es en la absoluta necesidad de que haya un cambio por parte del Ministerio y que intente buscar soluciones a los problemas. La Comunidad y el Ayuntamiento le van a tender siempre la mano", ha defendido el 'popular'.