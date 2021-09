Javier Ayala insta a Ayuso a visitar Fuenlabrada para estudiar necesidades y comprometer proyectos pendientes

FUENLABRADA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que visite la localidad para conocer las "necesidades del municipio" y hacerse "cargo y comprometer" los proyectos pendientes en el municipio desde hace una década por parte de la Administración regional, "independientemente del momento político" actual.

En una entrevista con Europa Press, el regidor fuenlabreño ha recordado que la Comunidad mantiene proyectos sin realizar "comprometidos" ya por la expresidenta Esperanza Aguirre. Entre otros, alude al nudo de la M-506, la apertura de la estación 'ciega' de Metrosur en El Vivero, el anillo que enlazará los barrios con El Naranjo o el centro de salud del barrio de Universidad-Hospital.

"He sido muy insistente en que (Ayuso) debe visitar sus municipios y me parecía elegante que explicará qué ha pasado. Incluso le mandé un tuit de cómo llegar a la ciudad, pero nos han estado largas", declara. En este punto, el regidor fuenlabreño ha manifestado que le "sorprende muchísimo" esta situación. "Mal gobernante eres si no ves a tus vecinos", zanja.

PASARELA EN EL CENTRO

Por otro lado, Ayala se ha referido a varios proyectos de futuro en la ciudad y, en este sentido, ha considerado que la gran pasarela para tráfico y peatones que enlazará la plaza del Ayuntamiento con el casco urbano por encima de la línea C-5 de Cercanías comenzará antes del inicio de la Legislatura.

El regidor ha informado de que Renfe, ADIF y el Ayuntamiento siguen estudiando "ideas" para el proyecto, con un presupuesto de unos 4 millones de euros. Aunque no ha podido poner fecha para ver terminada la plataforma, sí ha anticipado que se está buscando un proyecto que "sea atractivo".

Esta pasarela enlazará con la zona Centro, donde también se lleva a cabo un proyecto de rehabilitación bajo el nombre de 'Distrito Centro'. "Fuenlabrada tiene una población de 200.000 habitantes, como muchas capitales de provincia, y no teníamos un centro identitario, en el que un fin de semana puedas ir y tener actividades", explica.

La idea es relanzar el centro, mediante la demolición de casas antiguas y la construcción de nuevas dotaciones junto a la operación para "sacar" de la zona una gasolinera.

En este ámbito se plantea también un corredor verde junto al trazado férreo en la ciudad, una "brecha" que, según Ayala, hay que salvar conviviendo con la vía y ganándole espacio".

APEADERO DE COBO CALLEJA

Precisamente, en materia de infraestructura, Javier Ayala ha informado de que su equipo sigue "recopilando datos para un estudio" que justifique la necesidad de un apeadero en el polígono industrial de Cobo Calleja.

Esta dotación, en la C-3 de Cercanías, facilitaría el transporte a miles de trabajadores de este enclave empresarial y de otros del entorno -como La Cantueña- y reduciría el nivel de tráfico en la A-42.

