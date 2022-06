Una jefa de Toxicología declara ante la jueza que altos niveles de cadmio no implican envenenamiento o intoxicación

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presencia de metales pesados (cadmio y manganeso) en las muestras de sangre de María Isabel Asunción, la anciana presuntamente envenenada por su sobrina y su pareja el actor Luis Lorenzo, no implica una muerte por intoxicación o envenenamiento, según ha declarado este miércoles la Jefa del Servicio de Química del Departamento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).

La jueza de Arganda del Rey que instruye el caso por un delito de homicidio también ha interrogado a los tres guardias civiles que se personaron en la vivienda de Luis Lorenzo y su mujer días antes del fallecimiento de María Isabel Asunción, de 85 años, para comprobar su estado de salud.

En su declaración, la química del INTCF habría expuesto ante la magistrada que el hecho de que se detectara la presencia de cadmio 200 veces más de lo normal no implicaría una etiología violenta de la muerte, ya que se podría haber producido en el proceso cadavérico horas más tarde del fallecimiento, según han detallado fuentes jurídicas a Europa Press.

Maria Isabel falleció el 28 de junio de 2021 y se le practicó la autopsia 48 horas después, recogiéndose muestras de sangre que se analizaron posteriormente.

Según la forense, con los datos post mortem que aporta la analítica de las muestras de sangre "no se puede inferir que muriera envenenada o por intoxicación".

En este caso, la especialista apoya la teoría de que se podría haber producido de forma natural una redistribución de este metal pesado a la sangre, algo que descartaron la semana pasada los forenses que practicaron el análisis forense y determinaron que la anciana murió por "una intoxicación aguda por metales pesados".

Según los expertos, esos estudios no son aplicables en este caso, dado que no se cumplen los parámetros establecidos para extrapolarlo al no llegar la sustancia al pelo y ante la alta dosis detectada.

Frente a ello, la jefa del Servicio de Química del INTCF insiste en que hay estudios científicos de Estados Unidos sobre cadáveres que presentaran incluso niveles de cadmio superiores a los 200.

A lo largo del mes de julio, la jueza tomará declaración a los médicos que atendieron a María Isabel los últimos meses de vida, testimonios claves para conocer cómo se produjo el rápido deterioro que sufrió la anciana una vez que se instaló en la vivienda del matrimonio en Rivas Vaciamadrid.