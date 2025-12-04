Jefes de Servicio del Hospital de Torrejón defienden haber actuado siempre "desde una ética incuestionable"

Archivo - Uno de los carteles informativos de accesos del Hospital de Torrejón de Ardoz - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, han defendido este jueves haber actuado "en todo momento" desde "una ética incuestionable" y sin haber adoptado "medidas que vulneren el derecho de los pacientes" del centro.

Así lo han apuntado en un comunicado dirigido a la opinión pública y a los pacientes del centro hospitalario público de gestión privada tras el audio de su CEO, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

"Como responsables de los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Torrejón, queremos manifestar que en TODO momento hemos actuado con responsabilidad, profesionalidad y, por supuesto, desde una ética incuestionable", defienden en el texto.

Asimismo, en el escrito, firmado a bolígrafo por Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería del centro, se ha subrayado que en los 14 años de funcionamiento del hospital torrejonero sus profesionales "nunca" han adoptado medidas "que vulneren el derecho de los pacientes".

Así, han defendido que "siempre" se ha priorizado "la recuperación de la salud y el bienestar" de los pacientes y sus familiares. "Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación, para hacer del Hospital el orgullo de la población de Torrejón", concluyen.