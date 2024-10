Jesús Carmona: "Hay un reclamo apabullante del Ballet Español, si todo va bien, en enero empezaremos a salir de gira"

Ve "un error" confrontar por la "bandera del flamenco" y defiende que el nuevo cuerpo de baile madrileño va "a demostrar a mucho incrédulo que la danza interesa"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del nuevo Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Jesús Carmona (Barcelona, 1985), ultima los ensayos para el estreno de esta compañía, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre en los Teatros del Canal, en el marco de Hispanidad 2024, un proyecto para el que, reconoce, ya hay "un reclamo apabullante" por parte festivales y programadores.

"Hay un reclamo apabullante. Puedo decir que si todo va bien, en el primer mes del año ya estaremos empezando a salir de gira", ha señalado Carmona en una entrevista concedida a Europa Press días antes del debut de este Ballet.

El director reconoce que una de las razones que lo "engancharon" y lo animaron a unirse al proyecto fue la "ilusión" que mostraba "en la voz" la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cuando le llamó para proponerle que asumiera la dirección del nuevo Ballet Español.

"Esto lo cuento porque obviamente ella me ha dado permiso, porque fue una llamada a nivel personal a las 9.00 de la mañana. Yo no tenía su teléfono, no la conocía, y la verdad que fue una sorpresa inmensa, por quién me estaba llamando, obviamente, después por el proyecto tan bonito y por la ilusión de su voz, ver que había ilusión real, que era algo real que salía y que partía de una realidad que no era solamente un movimiento político, me transmitió el deseo de que fuera yo y el deseo de que mi mirada y mi forma de trabajar estuviera presente en este proyecto", explica.

UN RETO "SIN PRECEDENTES"

Carmona defiende el "respeto" y "cariño" con el que ha afrontado este reto, algo "sin precedentes" que va más allá de una compañía de baile para convertirse, también en "una fundación para el desarrollo, la conservación de la danza española y el flamenco".

"Tengo la suerte de tener un equipo artístico excepcional, un equipo de producción y un director técnico que son maravillosos, estamos trabajando con tranquilidad, con calma, hay nervios obviamente, pero son unos nervios diferentes. Creo que esto ha llegado en el momento que tenía que llegar en mi carrera para afrontarlo desde la madurez", sostiene el bailaor.

Respecto a la puesta en marcha del nuevo Ballet Español, Jesús Carmona reconoce que se ha trabajado "muchísimo más rápido" de lo que es habitual en este tipo de proyectos, con apenas "seis meses para sacar dos espectáculos adelante", como la 'Suite Española' de Isaac Albéniz y la 'Epifanía de lo Flamenco' que componen el primer programa de esta compañía.

PLAZOS CUMPLIDOS "A RAJATABLA"

Así, señala que los plazos "se han cumplido a rajatabla, aún con muchas dificultades", y, en concreto, remarca que las audiciones fueron "una locura", con "casi 500" aspirantes. "Lo más bello de todo este proyecto es estar con ellos en el aula, insuflan aire en mis pulmones, en mi mente, en mi imaginación. Son artistas muy talentosos todos ellos", ha añadido.

Por otro lado, el director del Ballet ensalza la "diversidad" reunida en el equipo, con bailarines "muy diferentes entre sí", no solamente en su danza, sino "en sus físicos, lo que crea "una marea de diferencias que crea una totalidad hiperbella".

"Dentro de este ballet caben todos los cuerpos, caben todas las formas que tenemos en España y en el mundo. Y eso ahora lo veo con la distancia y creo que ha sido un gran acierto", abunda Carmona.

Respecto al repertorio de este debut, explica que una de las peculiaridades de la 'Suite Española' es "la plasticidad y la escenografía" con la que se va a desarrollar la coreografía, sacando la danza española "del contexto y la estética habituales", con "muchísimo más color".

Por lo que se refiere la 'Epifanía', remarca que se trata de un recorrido "por los palos y las formas del flamenco", configurando un espectáculo "universal en todos los sentidos".

Para Jesús Carmona, resulta "un error" el enfrentamiento entre regiones a cuenta de la "bandera del flamenco", señalando que así como el origen está en Andalucía "fruto de la mezcolanza" de los pueblos que confluyeron sobre su suelo, Madrid ha sido "un punto clave durante muchísimos años".

"Me parece absurdo apropiarse de algo que es de todo el mundo, que está considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (...) En Tokio hay más escuelas de flamenco que en toda España, partiendo de esa base, ya es entrar en rencillas porque te apetezca entrar en rencillas", ha rechazado.

UN LUGAR AL QUE LOS PROFESIONALES PUEDAN MIRAR "CON ILUSIÓN"

El director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid reivindica la aportación de este proyecto para que los bailarines tengan "un nuevo lugar al que mirar y por el que ilusionarse", transmitiendo la idea de que "hay posibilidades" de trabajar "de una forma digna".

Así, considera muy importante que un espectáculo de danza como el debut del Ballet suponga el plato fuerte de la programación de Hispanidad 2024 junto con el concierto del colombiano Manuel Turizo en la Puerta de Alcalá.

"Yo creo que sí que hacía falta, han tenido una muy buena visión", sostiene Carmona, quien apunta el éxito que está teniendo la venta de entradas y espera que sirva para limpiar cierto "estigma" que aún tienen promotores y programadores respecto a la danza. "Va a demostrar a mucho incrédulo que la danza interesa", ha sentenciado.

Sobre polémicas a cuenta del concepto de hispanidad y los debates históricos, el director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid reconoce que no le "interesa demasiado" y cree que "es tan sencillo como coger un libro de historia e informarse".

Una vez pasen estas primeras actuaciones, Jesús Carmona afronta ya los próximos compromisos, que pasan por una programa específico de Navidad a final de año en Teatros del Canal --que será la sede permanente de este proyecto junto con el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial--, antes de iniciar una gira que podría llegar ya a principios de año en vista de ese "reclamo apabullante" de los programadores, los cuales, reconoce su director, se ven necesitados de propuestas así, ya que es "casi imposible" encontrar formaciones con un elenco tan amplio sobre el escenario dentro del sector privado.

"No puedo decir fechas, porque no sé si están cerradas, pero puedo decir que si todo va bien, en el primer mes del año ya estamos empezando a salir de gira", ha asegurado.