Jesús Santos logra en una hora los avales necesarios para ser candidato a dirigir Podemos Madrid

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El actual portavoz y candidato a coordinador autonómico de Podemos Madrid, Jesús Santos, ya ha conseguido los avales necesarios para optar a dirigir la formación morada en solo una hora para presentar formalmente su candidatura.

Según han señalado desde su candidatura, 'Podemos Contigo', Santos ha logrado reunir los 150 avales necesarios "en tiempo récord" y se convierte así en el primer candidato a coordinador autonómico de Podemos en toda España en conseguirlo.

"Me habéis dado los avales suficientes para presentarme a Coordinador de Podemos Comunidad de Madrid (...) Gracias por el apoyo. Ahora no me queda otra que devolvéroslo en forma de compromiso. Compromiso para construir un Podemos fuerte, con raíces, que dé la pelea en cada barrio, en cada municipio y en cada conflicto social para poner fin a 25 años de fracasos del PP."

Tras la publicación de la precandidatura el reglamento de la formación morada exige recabar avales de las inscritas e inscritos para poder presentarse. El número de avales varía en función de las circunstancias de cada organización territorial, fijándose en 150 para presentarse en la Comunidad de Madrid.

'Podemos Contigo' con el que concurre Santos, considerado candidato oficialista del líder de Podemos Pablo Iglesias, se presenta con el objetivo de garantizar una continuidad de los acuerdos y línea política ratificada por la Asamblea Ciudadana Estatal.

Para ello, comparten la necesidad de fortalecer Podemos, "convirtiéndolo en una herramienta útil para las mayorías populares y con la capacidad de poder enfrentar la lucha política adaptada a las condiciones particulares de cada realidad autonómica, especialmente teniendo en cuenta los diversos retos que entraña el periodo de reconstrucción que enfrenta el país".

También resaltan la necesidad de "redoblar el arraigo territorial de la formación morada, apostando por fortalecer los círculos, una de las grandes tareas pendientes ya anunciada por el secretario general hace tiempo". Los mismos ya trabajan para presentar listas a los Consejos Ciudadanos, así como documentos político, organizativo, ético y feminista durante los plazos que el reglamento ha pautado para ello.

"En momentos difíciles como los que vivimos, la política se muestra imprescindible y por eso 'Un Podemos Contigo' se presenta en distintas autonomías para defender un Podemos que no abandone espacios, con una organización más fuerte y cohesionada, y que demuestre que el proyecto empezado hace 6 años es ahora más útil que nunca", aseguran.

El 4 y 5 de junio se registrarán oficialmente las candidaturas y el 9 será su publicación definitiva. La campaña electoral comenzaría ese día y del 12 al 17 de junio los inscritos en la formación podrán votar en cada territorio. El día 19 se publicarán los resultados.

Podemos Comunidad de Madrid lleva gestionado por un equipo técnico desde finales de enero de 2019, tras la dimisión del entonces secretario regional, Ramón Espinar, por discrepancias por Pablo Iglesias en su estratégica electoral, después de que ese mismo mes el que fue votado como candidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, dejara el partido para conformar la plataforma Más Madrid junto a Manuela Carmena. El partido acusó esa extinción y solo logró 5 diputados en la Asamblea e IU 2 en la candidatura conjunta 'Unidas Podemos-Izquierda Unidad-Madrid en Pie'.