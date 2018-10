La Jiménez Díaz introduce herramientas tecnológicas como el guiado en el hospital o el tiempo útil en urgencias

Publicado 29/10/2018 11:01:34 CET

Liderado por Álvaro de la Parra, el hospital busca mejorar la experiencia de los pacientes y participa en un seminario internacional

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jiménez Díaz, liderada por Juan Antonio Álvaro de la Parra, ha activado en los últimos meses varias herramientas tecnológicas como el guiado en el hospital o el tiempo útil en las urgencias, con el objetivo de ofrecer "la mejor asistencia médica acompañada de una excelente experiencia del paciente".

Así lo ha explicado en un comunicado el hospital haciendo referencia a este movimiento que se enmarca en la estrategia de 'Trato y Tratamiento', y que aboga por tratar "de forma única y diferencial a cada paciente y proporcionar una mejora continua de la Experiencia del paciente".

En el primer semestre del año la Fundación ha puesto a disposición de sus pacientes varias herramientas a dicho propósito, como la plataforma personalizada de acogida, guiado y localización en tiempo real que facilita a los pacientes la visita y el uso de las instalaciones del centro hospitalario.

Esta funcionalidad identifica a cada paciente y el motivo de su visita, en el caso de que ésta sea programada, "dándole la bienvenida de forma personalizada y ofreciéndole la ruta más rápida y sencilla para llegar a su punto de interés".

También en línea con optimizar al máximo el tiempo de los pacientes del centro ha puesto en marcha el servicio Tiempo Útil de Urgencias, por el cual se puede participar en el proceso médico ya desde la sala de espera.

Los pacientes mayores de edad cuyo motivo de consulta no se haya categorizado como prioritaria reciben un SMS invitándoles a cumplimentar un formulario mientras esperan, que llega en tiempo real al facultativo que le atenderá, antes incluso de hacerlo personalmente. "El resultado es una mejor y más rápida atención médica", han explicado.

En ambos casos el usuario debe estar dado de alta en el Portal del Paciente, una aplicación móvil de desarrollo propio al servicio de los pacientes que "permite obtener un trato online personalizado y así contribuir a la constante mejora de la experiencia del paciente", han añadido.

Ambos servicios también están disponibles para pacientes de los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba.

SEMINARIO INTERNACIONAL

Recientemente, el gerente de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra, ha participado en el I Seminario Internacional de Experiencia del Paciente organizado por el Grupo Quirónsalud en Barcelona.

El evento ha contado con diferentes expertos nacionales e internacionales para analizar "la creciente necesidad del sector sanitario de ofrecer la mejor calidad de asistencia acompañada de una experiencia diferencial a los pacientes".

De la Parra ha conducido la charla 'La transformación del hospital a través de la experiencia del paciente', en la que ha ahondado en "cómo los elementos experienciales del centro clínico contribuyen a fortalecer el vínculo entre el hospital y el paciente".

Durante el evento, afirmó que "la creación de un vínculo especial entre el hospital y el paciente es fundamental" para la organización.

y añadió que la experiencia del paciente "no es una moda, no es una estrategia de marketing y no es un resultado aislado".

"Ha de ser parte de la estrategia de la organización, hay evidencia científica de su impacto en los resultados clínicos y económicos y debe estar firmemente sustentada en una política de respeto, confianza y fidelidad", concluyó.