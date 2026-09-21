José Sacristán, los hermanos Caballero, Tamariz y Jaime Urrutia, galardonados en los Premios de Cultura de la Comunidad

Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los XXIV Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid han reconocido este lunes al actor José Sacristán, al cantante Jaime Urrutia, a la bailarina África Guzmán, a los hermanos Alberto y Laura Caballero y al mago Juan Tamariz, este último a título póstumo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, han entregado estos galardonados en una ceremonia en la Sala Roja de Teatros del Canal, que distinguen este año a 16 personalidades, creadores, instituciones y entidades por su contribución a la vida artística y cultural de la región, y que ha arrancado con una versión de uno de los temas más conocidos de Urrutia.

La líder del Ejecutivo madrileño ha ensalzado la labor de todos aquellos que "enriquecen" Madrid con su cultura y hacen de esta región "el teatro de sus sueños desde el primer día". "Gente de aquí y de allá que juntas hacen cosas maravillosas", ha señalado, además de poner el foco en que Madrid "late en el corazón de tantos".

Así, ha subrayado que desde la Comunidad de Madrid solo quieren "incentivar y permitir que los artistas crezcan" al ser "casa y cruce de caminos". "Aquí se dan cita los mejores, los proyectos, las ganas, sobre todo. El querer celebrar juntos y el tener siempre algo bueno que aportar (...) Así es como vemos la cultura y así es como siempre se ha visto la vida en esta región alegre, castiza y universal", ha afirmado.

De su lado, el consejero de Cultura ha subrayado que los galardonados hacen de Madrid una región "más culta y más feliz". "Gracias por vuestro trabajo, por vuestro talento y por vuestra forma de mirar el mundo. Esa forma tan madrileña, esa forma tan abierta, tan mestiza y tan cariñosa. Enhorabuena a todos por tanto y hoy la Comunidad de Madrid os abre como siempre sus puertas de par en par", ha enfatizado.

El actor José Sacristán ha sido reconocido en la categoría de Teatro por una trayectoria marcada por su continuidad y rigor interpretativo desde que comenzó su carrera en el Teatro Infanta Isabel en 1960.

Por su parte, la bailarina, coreógrafa y maestra África Guzmán ha recibido el Premio de Cultura en la categoría de Danza. Fue primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de España y formó parte del Nederlands Dans Theater.

Guzmán ha trasladado su "profunda emoción" por recibir este premio como madrileña en una profesión que le ha enseñado "disciplina, esfuerzo y trabajo" durante todos estos años y ha dedicado este galardón a su madre. "Gracias por haberme enseñado a bailar, pero mucho más aún por haberme enseñado a amar la danza. Gracias por tu apoyo incondicional, por tu generosidad, por tu confianza y por haber estado siempre a mi lado", ha expresado.

En cuanto a música, los premios distinguen dos trayectorias. Por un lado, en Música Popular, el galardón recae en Jaime Urrutia, referente del pop-rock español. Tras su etapa al frente de Gabinete Caligari, emprendió una carrera en solitario en la que ha mantenido un estilo propio como cantante y compositor. 'Camino Soria' se encuentra entre los temas más representativos de su repertorio.

Por otro lado, Luis Cobos ha recibido el galardón de Música Clásica por su carrera como compositor y director, durante la que ha trabajado con destacadas formaciones sinfónicas y figuras del sector y ha superado los 15 millones de copias vendidas. A su actividad musical se suma su defensa de los derechos de los intérpretes como presidente de la Sociedad de Artistas de España AIE.

TAMARIZ, SU MAGIA Y EL OBJETIVO DE JORDI SOCÍAS

El Ejecutivo autonómico concede también a título póstumo un Premio Especial de Magia a Juan Tamariz, fallecido el pasado mes de agosto. El ilusionista madrileño alcanzó un amplio reconocimiento internacional y se convirtió en una figura destacada de la cartomagia y la magia de cerca. Tras su formación cinematográfica, fundó junto a otros compañeros la Escuela Mágica de Madrid.

La encargada de recibir este premio ha sido su hija, quien ha agradecido a la Comunidad por este reconocimiento a su padre que "consiguió algo extraordinario, unir una alegría y un sentido del humor desbordantes con una inmensa dedicación al estudio profundo de la práctica y la teoría mágica".

"Fue un verdadero pensador y filósofo de nuestro arte. Dedicó su vida entera a estudiarlo, crearlo y engrandecerlo", ha trasladado.

En Fotografía ha sido distinguido Jordi Socías, por una obra que combina el testimonio de acontecimientos recientes con retratos de figuras de la cultura. Fundador de la Agencia Cover, desarrolló buena parte de su carrera en Madrid como fotógrafo y editor gráfico y colaboró con cabeceras como 'El País Semanal', 'Cinemanía', 'Madrid me mata' y 'El Gran Musical'.

Los hermanos Alberto y Laura Caballero también han sido distinguidos con los Premios Cultura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales. Guionistas, creadores y productores especializados en comedia, son responsables de series como 'Aquí no hay quien viva', 'Machos Alfa' y 'Muertos S.L.', algunas de las producciones televisivas españolas de mayor popularidad.

En Literatura, el premio ha recaído en José Carlos Gracia, autor del libro 'España y su herencia invisible', una obra dedicada a divulgar la historia de España y las humanidades. Gracia es también creador del pódcast de divulgación histórica 'Memorias de un Tambor', que dirige desde 2013.

Las Artes Plásticas han quedado representadas por el Salón de Otoño. La muestra, organizada por la Asociación Española de Pintores y Escultores desde su creación en Madrid en 1920, ha mantenido durante más de un siglo su vocación de reunir a artistas de distintas procedencias, generaciones y sensibilidades.

OFICIOS ARTESANOS Y CULTURA POPULAR

Por otro lado, el Premio de Moda recae en esta ocasión en Félix Ramiro, fundador en 1988 de una firma de moda masculina que combina diseño contemporáneo y confección artesanal. La Comunidad pone también el foco en su aproximación a la dramaturgia y el patrimonio, plasmada en el homenaje a Jacinto Benavente realizado a través de 'La malquerida'.

En Tauromaquia, la distinción ha sido compartida por las sastrerías Fermín, Justo Algaba y Santos. Estos tres talleres madrileños conservan los procesos tradicionales de elaboración de los trajes de luces, desde el patronaje y el corte hasta el bordado y el montaje manual.

La continuidad de los oficios artesanos ha quedado presente en el premio de Patrimonio Histórico, destinado a Guitarras Manuel Rodríguez, firma con más de 115 años de historia dedicada a una tradición transmitida entre generaciones.

De su lado, el fundador y actual presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía de España, Rafael Ansón, ha sido reconocido con el Premio de Gastronomía de la Comunidad de Madrid por su labor de promoción internacional de la cocina española y su participación en diferentes iniciativas académicas y culturales.

En Mecenazgo, el Gobierno regional distingue al empresario y filántropo mexicano de ascendencia española Valentín Díez Morodo, presidente e impulsor de la Fundación Casa de México en España.

Por su parte, MADPAC ha quedado reconocida en Artes Circenses. La asociación, fundada en 2015, agrupa a profesionales y entidades del circo madrileño y trabaja en la formación, la creación, la producción y la generación de nuevos espacios de exhibición.

Finalmente, el Premio de Artes Populares distingue a las Representaciones Litúrgicas Populares de la Comunidad de Madrid, protagonizadas por vecinos y colectivos locales.