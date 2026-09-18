Juan Gonzalo Ospina deja la abogacía activa para ser embajador de Colombia ante Bélgica y Luxemburgo

Archivo - Los abogados de Edwin Arrieta Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina ha anunciado su salida de España para incorporarse al servicio diplomático de Colombia como embajador ante Bélgica y Luxemburgo y jefe de misión ante la Unión Europea y la OTAN, con sede en Bruselas.

La designación fue confirmada el pasado 9 de septiembre, después de que Ospina anunciara semanas antes que dejaba el ejercicio activo de la abogacía para afrontar esta nueva etapa profesional.

Ospina ha ejercido durante quince años la abogacía penal y durante la última década ha estado al frente de Ospina Abogados. A lo largo de su trayectoria ha intervenido en distintos procedimientos de relevancia mediática. Entre ellos figura el caso de Daniel Sancho, en el que representó en España a la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado en Tailandia.

También ejerció la acusación particular en el conocido como caso de la 'patada en la puerta' de la calle Lagasca, en representación del inquilino de la vivienda a la que varios agentes de la Policía Nacional accedieron con un ariete durante una fiesta en marzo de 2021. El procedimiento fue juzgado por un jurado popular.

Más recientemente, Ospina y su despacho asumieron la defensa del actor Luis Lorenzo y de Arancha Palomino en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto maltrato y administración desleal en relación con la tía de Palomino.

En su discurso de despedida, el abogado ha repasado sus comienzos profesionales en 2011 en Marbella y su posterior trayectoria en el Colegio de la Abogacía de Madrid, donde formó parte de la Junta de Gobierno. En 2022 presentó su candidatura al Decanato del Colegio de la Abogacía de Madrid, aunque finalmente no resultó elegido.

Ospina ha reivindicado el derecho de defensa y ha señalado que su nueva responsabilidad diplomática supone trasladar a otro ámbito parte de los principios desarrollados durante su carrera como abogado. "Me voy a servir a Colombia con todo lo que España me enseñó", ha afirmado.

El nuevo embajador ha explicado que en esta etapa las salas de vistas darán paso a "instituciones europeas y mesas diplomáticas" y que su trabajo estará relacionado, entre otras cuestiones, con acuerdos, relaciones económicas, cooperación judicial, seguridad y derechos humanos.

Ospina ha cerrado su intervención con un mensaje de despedida de la profesión: "Hoy no cuelgo la toga. La doblo con cuidado, con respeto y con gratitud, sabiendo que algún día volveré a ponérmela", ha finalizado.