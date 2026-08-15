Juan Luis Arsuaga y Baquedano dirigen a un centenar de arqueólogos en la nueva excavación del Valle de los Neandertales

Archivo - La Comunidad de Madrid abrirá este domingo el plazo para solicitar visitas guiadas al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales. C - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reunirá a más de un centenar de arqueólogos y paleontólogos en la XXV campaña de excavaciones de los yacimientos del Valle de los Neandertales, que se desarrollará del 15 de agosto al 15 de septiembre en Pinilla del Valle bajo la coordinación del director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la región (MARPA) y codirector del Instituto de Evolución en África, Enrique Baquedano, junto al catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense y director del Proyecto Atapuerca, Juan Luis Arsuaga.

Los trabajos se llevarán a cabo en los enclaves de Carrión y Tocornal, situados en el entorno del Calvero de la Higuera, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado. Los trabajos también continuarán en la Cueva Descubierta, la Cueva Chica, la Cueva de la Buena Pinta y el Abrigo de Navalmaíllo.

Este conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica y Paleontológica, por la Comunidad de Madrid en 2004. Será la primera campaña que se celebre tras el fallecimiento del codirector del proyecto, Alfredo Pérez González.

La campaña permitirá avanzar en las investigaciones que han confirmado la presencia humana en este lugar al menos desde la primera mitad del Pleistoceno medio. Esta conclusión se sustenta en las dataciones realizadas por el profesor Hai Cheng sobre el molar de homínido, con más de 480.000 años de antigüedad, hallado en 2023 en la Cueva Descubierta.

Este hallazgo sitúa a Pinilla del Valle entre los yacimientos con fósiles humanos más antiguos de la Península Ibérica, al nivel de los localizados en la Sierra de Atapuerca (Burgos), la Cuenca de Guadix-Baza (Granada) o la Cueva de Aroeira, en Almonda (Portugal). Además es el único enclave de la Comunidad de Madrid en el que se han encontrado evidencias de homininos anteriores a nuestra especie.

ENCLAVE NEANDERTAL

En la actualidad, estos yacimientos figuran entre los enclaves más relevantes de Europa para conocer la forma de vida y la relación de los neandertales con su entorno. Su relevancia internacional se vio reforzada en 2023 con la publicación en la revista 'Nature Human Behaviour' de un estudio del equipo interdisciplinar de Pinilla del Valle, que ocupó la portada de la edición.

La investigación demostró que, durante generaciones, los neandertales utilizaron cráneos de grandes herbívoros --bisontes de estepa, uros, ciervos rojos y rinocerontes de estepa-- como trofeos de caza. Todos ellos, salvo el ciervo rojo, están hoy extinguidos.

Este comportamiento simbólico no tiene precedentes en el registro arqueológico neandertal europeo y sitúa a la Cueva Descubierta como un enclave de referencia para comprender las capacidades cognitivas de esta población y revisar algunas de las interpretaciones sobre la evolución humana.

Fuera del periodo de excavaciones, el parque ofrece recorridos guiados a cargo de miembros del equipo de investigación del proyecto. Esta actividad, abierta a todos los públicos, se retomará el 16 de septiembre y las reservas pueden realizarse a través de la página web www.elvalledelosneandertales.com. La divulgación de este entorno único culminará con la inauguración del Museo-Centro de Estudio y Difusión de El Valle de los Neandertales el próximo año.