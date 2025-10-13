Un juez concluye la causa contra el hombre que propició un puñetazo mortal a otro en un concierto de Karol G

Archivo - Varias personas durante una concentración silenciosa de duelo por la muerte de un hombre tras un concierto de Karol G, a 28 de julio de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha concluido la investigación contra el mallorquín que propinó un puñetazo mortal a un joven a la salida de un concierto de Karol G que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu el 23 de julio de 2024.

En la resolución, según han detallado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado califica los hechos de un delito de homicidio por imprudencia.

Los hechos se produjeron sobre la una de la madrugada cuando el fallecido caminaba por la calle Padre Damián hablando por videoconferencia con su pareja. En ese momento, Juan Fernández sufrió una violenta agresión.

Según fuentes de la investigación, mientras hacía la videollamada un grupo de chicas que estaban detrás de él le increparon porque pensaban que les estaba grabando con el teléfono sin su consentimiento.

Ante la bronca, un joven de 33 años con un gran tatuaje en el brazo se acercó a apoyar a las jóvenes y, sin mediar palabra, propinó por detrás un puñetazo al hombre que grababa con el móvil, que cayó al suelo con la mala suerte de golpearse fuertemente en la cabeza contra el cemento.

Tras lo ocurrido, hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil, que comprobaron que la víctima sufría un traumatismo craneoencefálico severo con otorragia izquierda. Fue intubado y trasladado hemodinámicamente estable con preaviso al Hospital de La Paz, donde ingresó en estado muy grave. Sobre las 15:30 horas del día 24 falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid, que regulaba el tráfico a pocos metros de lo sucedido tras el concierto celebrado en el Bernabéu, realizó primera asistencia y detenido al agresor, que fue interrogado luego por la Policía Nacional. Dos días después pasó a disposición judicial.

Tras tomar declaración al arrestado, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ordenó su libertad provisional. No obstante, les impusieron las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado hasta que concluya la causa, se le investiga por la comisión de un delito de homicidio imprudente.