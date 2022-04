La jueza considera que el denunciante de Pablo Casado por revelar datos fiscales de Tomás Díaz Ayuso no está legitimado

El letrado podría ejercer como acusación popular si presenta una querella y pone una fianza

La jueza Inmaculada Iglesias, al frente del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, considera que el abogado que denunció al exlíder del PP Pablo Casado y al exsecretario general del partido Teodoro García Egea por un delito de revelación de secretos en el caso del contrato del hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no está legitimado para estar presente en el procedimiento, si bien cabe la posibilidad procesal de que ejerza como acusación popular si formula una querella y presenta una fianza, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El abogado Esteban Gómez Rovira interpuso una denuncia en los juzgados de instrucción contra los exdirigentes populares por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios de Tomás Díaz Ayuso, algo que consideraba incurría en un delito de revelación de secretos.

Sobre el juzgado de Inmaculada Iglesias recayó la denuncia, dando traslado a la Fiscalía para que informará al respecto y sin admitir aún la denuncia, según señalan las mismas fuentes.

Entretanto, la jueza dictó el pasado abril un auto en el que informa a Esteban Rovira acerca de que no estaría legitimado para denunciar, ya que no es afectado directo del delito. No obstante, cabría la posibilidad de que formule querella, en cuyo caso debería presentar una fianza y personarse como acusación popular.

La denuncia se interpuso después de que Casado manifestase en una entrevista en la 'Cope' que le llegó de forma anónima una información a finales de verano que contenía datos fiscales y bancarios del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que no obran en poder de cualquier persona.

Una vez que la denuncia recayó en este juzgado, el instructor dio traslado a la Fiscalía para que valorase si se debía investigar o no a sendos exlíderes populares. La jueza sigue a la espera de recibir el citado informe.

El pasado 4 de abril, Pablo Casado presentó la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados como él mismo anunció que haría en el cónclave que su partido celebró días antes en Sevilla. Egea mantiene por ahora su acta de diputado y por lo tanto sería aforado.

En el escrito judicial, al que tuvo acceso Europa Press, se expone que "está fuera de toda duda de que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del Partido Popular información fiscal relativa a Tomás Díaz Ayuso con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal".