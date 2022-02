Juicio a cuatro miembros de los DDP por participar en 'una caída' contra Trinitarios a machetazos

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzga mañana a cuatro miembros de los Dominican Don't Play (DDP) por su participación en septiembre de 2019 en varias agresiones a machetazos contra integrantes de la banda rival de Los Trinitarios en lo que se conoce como 'una caída' o ataque por sorpresa.

Los acusados se enfrentan a penas de entre cinco y 34 años de cárcel. El fiscal les imputa los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

El escrito de acusación sostiene que C. M. S. E., M. F. O. R., A. J. R. V. y V. M. A. P., todos ellos vinculados a la banda latina, decidieron hacer 'una caída' "por sorpresa de forma simultánea y en distintos lugares del barrio de Distrito de Puente de Vallecas, "como manifestación de su autoridad y dominio territorial frente a la banda rival de los Trinitarios".

Cada acción intervinieron varias personas y no siempre las mismas. Así, en una de ellas C. M. S. E., apodado "el huevo", junto con otras dos personas no identificadas, persiguió y alcanzó a S. S. B., quien al verse perseguido, se introdujo en el locutorio donde el acusado le disparó "en varias ocasiones" por la espalda.

A MACHETAZOS

Posteriormente una de las personas no identificadas le propinó dos machetazos cuando trató de salir del locutorio. A lo largo de esa misma noche del 30 de septiembre de 2019 el acusado atacó con un machete a su paso por la calle Cafeto en su confluencia con la calle Hermanos Ruiz a A. J. M. A. un simpatizante de 19 años de edad miembro de la banda de los Trinitarios, a quien propinó machetazos en la cabeza y en el brazo izquierdo.

Con ese mismo machete agredió en otro lugar distinto al anterior a otros dos simpatizantes de dicha banda. Otro de los acusados, A. J. R. V., fue detenido por Funcionarios de la Policía Nacional junto a C. M. S. E. y a otros dos menores "arrojando a unos arbustos dos machetes al observar la presencia policial".

Por su parte, a M. F. O. R. fue arrestado cuando intentaba huir de la Policía tras arrojar al suelo una escopeta de cañones recortados, mientras que V. M. A. P. fue reconocido como uno de los partícipes en la "caída" y, si bien llevaba un cuchillo en la mano, no consta su participación material en ninguna de la agresiones.