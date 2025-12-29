La Junta de Gobierno de Madrid se despide el año con más de 1.100 acuerdos, con Vicealcaldía como área más activa

Archivo - La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid se despide del año 2025 con 1.105 acuerdos adoptados --cifra que llega gasta los 3.191 si se habla de la totalidad del mandato--, con Vicealcaldía como el área de gobierno más activa en lo que a número de expedientes se refiere, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Este 2025 que acaba ha sido, en palabras de Sanz, un año "especialmente intenso en cuanto a lo que ha sido la actividad municipal con importantes acuerdos, proyectos que ponen en marcha todo el programa de Gobierno, que ya está encauzado en este momento".

Las áreas de gobierno que más expedientes han elevado a la Junta de Gobierno a lo largo de este año han sido, en primer lugar, Vicealcaldía, de la que cuelgan los distritos, seguida por Urbanismo. Cada una de ellas suman más de 250 acuerdos elevados a lo largo de este año.