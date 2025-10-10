La Junta Local de Seguridad de Madrid se celebrará el 24 de octubre en la Delegación del Gobierno

Archivo - Imagen de archivo del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la Junta Local de Seguridad de la capital en 2024. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado este viernes que la Junta Local de Seguridad de la capital se celebrará dentro de dos semanas, el 24 de octubre en la sede de la Delegación del Gobierno con representantes del Ayuntamiento de la ciudad.

"Finalmente (el Ayuntamiento) ha accedido, lo quiero reconocer y agradecer", ha manifestado Martín ante los medios de comunicación durante el acto de la Patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado, donde ha confirmado la fecha.

El delegado del Gobierno llevaba semanas reclamando que se celebrara esta Junta Local de Seguridad en la ciudad "tal y como mandata la ley" y en la que poder analizar los datos de criminalidad en la capital en el prime semestre de 2025.

"El Ayuntamiento ha accedido, a pesar de las resistencias que tuvo en el primer trimestre del año, cuando se negaba a que la pudiéramos tener", ha manifestado Martín.

Horas antes, la vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, quien también ha asistido al acto de la Benemérita, había asegurado que la Junta Local de Seguridad se celebraría "en breve", aunque sin brindar más detalles al respecto.

La vicealcaldesa había reconocido también que en las últimas fechas se han "acumulado una serie de situaciones, de reyertas, también probablemente ajustes de cuentas, que preocupan" al Ayuntamiento, con el foco puesto en las armas blancas.