Un juzgado paraliza de manera cautelar el desahucio de una mujer de 82 años en La Latina

Paquita, de 82 años, a punto de ser desahuciada en La Latina - AV LA CHISPERA

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha suspendido cautelarmente el desahucio de Francisca López, Paquita, una mujer de 82 años que reside desde hace 28 años en la misma vivienda del barrio de La Latina.

Pese a la paralización, la Asociación Vecinal La Chispera apunta a Europa Press que la concentración vecinal convocada para este miércoles a las 10.30 horas ante el número 6 de la calle Santa Ana se mantiene. El lanzamiento había sido fijado para este miércoles, a las 11.45 horas, pero el juzgado ha acordado su suspensión cautelar.

La providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que se trata de la vivienda habitual y que se había comunicado de oficio la existencia del procedimiento a las distintas administraciones para que verificasen la posible situación de vulnerabilidad de los afectados y, en caso de acreditarse, presentasen "una propuesta de vivienda digna en régimen de alquiler social, medidas de atención inmediata y las posibles ayudas económicas o subvenciones" de las que pudieran beneficiarse.

Sin embargo, el juzgado señala que no ha obtenido respuesta de la Administración local competente, por lo que ha acordado reclamar con carácter "urgente" el informe solicitado. La documentación deberá remitirse al juzgado "a la mayor brevedad" y, en todo caso, en un plazo máximo de diez días. Contra la resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.

SE MANTIENE LA CONCENTRACIÓN

Pese a la decisión judicial, La Chispera mantiene la concentración convocada bajo el lema 'Todas somos Paquita' para reclamar una solución definitiva que permita a la mujer permanecer en su vivienda o acceder a una alternativa habitacional digna dentro de su entorno.

Según ha explicado la asociación, Paquita padece Parkinson, reside en el inmueble junto a su hijo y ambos carecen actualmente de una alternativa habitacional. La entidad había solicitado por ello la "intervención urgente" de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

Sobre este caso, fuentes municipales señalaron a Europa Press que Samur Social acudiría al lanzamiento para realizar una valoración técnica del caso y que podría ofrecer un alojamiento temporal en el marco de la emergencia social si se consideraba necesario. No obstante, el Consistorio sostuvo que la unidad familiar no se encontraba en situación de vulnerabilidad económica.

La asociación vecinal ha advertido de que abandonar la vivienda supondría para Paquita no solo perder su domicilio, sino también alejarse de la red de apoyo y de los vínculos personales y vecinales que ha construido durante casi tres décadas en La Latina.

Durante la concentración, los asistentes tienen previsto cubrir sus rostros con una imagen de Paquita y portar el lema 'Todas somos Paquita'. "El objetivo es lograr que Paquita se quede en su casa o, al menos, ganar el tiempo necesario para encontrar una alternativa habitacional digna", han señalado desde La Chispera.