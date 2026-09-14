Las lanzaderas gratuitas de EMT superan los 100.000 viajes durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1

EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cinco servicios especiales de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) habilitados con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1 registraron un total de 100.395 viajes durante el pasado fin de semana, según ha informado el Ayuntamiento.

La lanzadera con mayor demanda fue la MR1, que conectaba Metropolitano con Feria de Madrid y Valdebebas, con 42.982 viajes acumulados durante los tres días de celebración del evento en el circuito Madring, situado en el entorno de Ifema Madrid.

El domingo, jornada en la que se disputó la carrera, fue el día de mayor afluencia en estos servicios especiales, con 38.624 viajes.

La hora de máxima demanda se produjo también el domingo, entre las 17 y las 17.59 horas, cuando las lanzaderas transportaron a 13.378 viajeros coincidiendo con la salida de los espectadores del circuito.

EMT Madrid puso en marcha cinco líneas gratuitas, identificadas como MR1, MR2, MR3, MR4 y MR5, para comunicar el recinto con Metropolitano, Canillejas, Plaza de Castilla y Avenida de América, además de facilitar los desplazamientos internos entre Feria de Madrid, correspondiente a la zona sur de Madring, y Valdebebas, en la zona norte.

El dispositivo, entre el viernes 11 y el domingo 13, contó con hasta 49 autobuses y frecuencias de paso de entre cuatro y siete minutos, dependiendo de la línea y la franja horaria.