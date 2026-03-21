Lavapiés da la bienvenida a la primavera con comercio en la calle, swing y un 'Silent Tour' en sus plazas

La Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 invita a madrileños y visitantes a una jornada especial de dinamización bajo el lema 'Disfruta de tu barrio' - ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LAVAPIÉS DISTRITO 12

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Lavapiés celebra este sábado una jornada de dinamización con comercio en la calle, baile y performances para dar la bienvenida a la primavera bajo el lema 'Disfruta de tu barrio', una iniciativa impulsada por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 que invita a madrileños y visitantes a participar en varias actividades repartidas por las plazas del barrio.

La iniciativa busca recuperar el uso del espacio público para los vecinos mediante tres acciones culturales y comerciales que se desarrollarán durante todo el día, con el objetivo de convertir el entorno en un lugar seguro para el encuentro vecinal, el juego de los niños y la convivencia de los mayores.

La jornada arrancará con 'Los Manueles: el comercio sale a la calle', una iniciativa que se prolongará durante todo el día y en la que numerosos establecimientos sacarán parte de su mercancía a las aceras. La actividad, ya habitual entre los comerciantes del barrio, busca fomentar el consumo de proximidad y permitir que vecinos y visitantes redescubran las tiendas locales en un ambiente festivo y accesible.

A mediodía, entre las 12 y las 14 horas, la Plaza de Nelson Mandela acogerá una sesión de música en directo y baile swing que convertirá el espacio en una pista de baile al aire libre.

La jornada concluirá por la tarde en la Plaza de Lavapiés con un 'Silent Tour', un recorrido con auriculares inalámbricos que se desarrollará entre las 19 y las 20 horas. Los participantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que combinará baile y distintas performances para ofrecer una nueva perspectiva del corazón del barrio. La actividad tiene un precio de seis euros por persona.

"Queremos que la primavera entre en Lavapiés con fuerza. Nuestras plazas pertenecen a quienes las cuidan y las disfrutan. Con estas acciones demostramos que el comercio local y la cultura son la mejor herramienta para revitalizar nuestro entorno", ha afirmado la presidenta de la asociación, Carmen Gordo.