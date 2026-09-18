Lefties aterriza en Xanadú con una nueva tienda de 3.000 metros cuadrados que dará empleo a 50 personas

COMUNICADO: Xanadú refuerza su oferta comercial con la apertura de LEFTIES - XANADÚ

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lefties, del grupo Inditex, ha abierto una nueva tienda en Xanadú de 3.000 metros cuadrados en la planta baja del complejo madrileño y que dará empleo a medio centenar de personas.

"La llegada de Lefties a Xanadú supone un importante refuerzo de nuestra oferta comercial, incorporando una de las marcas de moda con mayor capacidad de atracción y crecimiento a nivel nacional", ha destacado Alexis Martín, gerente del complejo comercial.

Así, el espacio alberga las colecciones de moda para mujer, hombre, infantil, además de accesorios, calzado y complementos. Una experiencia de compra en la que los visitantes podrán encontrar prendas de tendencia, básicos imprescindibles y propuestas cómodas y funcionales para el día a día.

"Esta apertura amplía las opciones para nuestros visitantes, fortalece nuestro posicionamiento como destino de referencia para las compras y contribuye a seguir ofreciendo una propuesta actual, accesible y alineada con las tendencias y necesidades de nuestros clientes", ha añadido la gerente de Xanadú.

Con esta apertura, la firma se suma a los más de 220 establecimientos que alberga Xanadú con operadores de primer nivel y a la que seguirán otras nuevas incorporaciones previstas para el último trimestre del año.