Libreras de Cuesta de Moyano homenajean a las mujeres escritoras exponiendo algunas de sus mejores obras

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las libreras de la Cuesta de Moyano han querido hacer un homenaje a las mujeres escritoras con una edición especial para este 8M de 'Los Tesoros de los Libreros', destacando y exponiendo al público una selección de obras escritas por mujeres, con el objetivo de "sacar a la luz tanta mujer buena que tenemos en nuestro país".

La presidenta de la Asociación de los libreros de la Cuesta de Moyano, Carolina Méndez, ha contado en declaraciones a Europa Press Televisión, que la iniciativa se anuncia en la web y que lo hacen cada dos meses, pero que esta vez es una edición especial", con motivo del Día de la Mujer.

"Todas las recomendaciones son de textos escritos por mujeres, cada librero elige el que quiere y lo saca y expone y el que quiera adquirirlo pues puede comprarlo, pero queríamos hacer así un homenaje a las mujeres escritoras", ha destacado.

Además tres de las libreras de la Cuesta han querido contarnos sus experiencias en su profesión y cómo ha sido su trayectoria personal en el oficio, animando a las mujeres jóvenes y emprendedoras a que "sean fuertes", "sigan con sus ideas adelante" y cumplan sus objetivos.

"Que luchen pero que no se dejen engañar con el mensaje de mujeres emprendedoras, que eso queda muy bonito como frase pero a la hora de la verdad, si el negocio no va, ¿siguen ayudando a esas mujeres emprendedoras? no, y a mí que no me cuenten esa película", lamentaba la librera Carmen Rivas.

Por su parte, la librera Ángela María Carmona ha querido dejar claro que "si luchas e insistes y si persistes, se consigue" y en su caso, ha asegurado que tiene su caseta gracias a "una constancia total".

Ángela regenta desde hace tres meses la caseta número 26 y, aunque es auxiliar de enfermería, su "amor por lo libros", "comenzó al pasar tantas veces por la Cuesta de Moyano". "Me planteé tener una caseta y he estado año y medio o dos años detrás de ello para poder estar donde estoy ahora. Para estas casetas hay que esperar a que salgan licitaciones, cumplir requisitos, pujas, etc., vas luchando hasta lograr conseguirlo", ha celebrado.

A su lado en la caseta 25, dedicada a libros de música, Carmen Rivas Abeilhe lleva 45 años en la Cuesta de Moyano y está a punto de jubilarse. "Hemos trabajado mucho, cuando yo empecé había como mucho cuatro señoras y ellas eran las ayudantes de los maridos. Cuando mi marido murió quise hacerme cargo de la caseta", ha contado.

Carmen asegura que al faltarle su marido el mundo se le derrumbó, pero entonces, pensó que "si mucha gente podía sacarlo adelante sola", ella "también". "Y ahí, como se suele decir, hincando los cuernos en el suelo y empujando con el lomo salí, claro que pude, lo que te propones se puede conseguir es cuestión de decir: yo puedo", ha aseverado.

En su caso, la presidenta de la Asociación, Carolina Méndez pertenece a la "tercera generación de libreros" de su familia en la Cuesta de Moyano y empezó a trabajar "muy jovencita", combinando su trabajo en librerías con la caseta, por lo que lleva "toda la vida vinculada al sector del libro".

"Me gusta mucho mi trabajo. Yo creo que en el sector del libro no se ha notado discriminación por ser mujer como en otros sectores, aunque lo que sí cree que hay mas respeto por parte de los clientes, en general, en las librerías que en las casetas de la Cuesta", ha señalado.

Actualmente, Carolina tiene una labor muy activa para luchar por los derechos de las libreras y libreros de este emblemático lugar madrileño y, junto a la presidenta de la Asociación 'Soy de la Cuesta', Lara Sánchez, están "luchando para obtener mejoras en las casetas".