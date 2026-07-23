La Línea 1 de Metro tendrá un ramal: los trenes llegarán a Pinar de Chamartín y Madrid Nuevo Norte

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, se reúne con los representantes de Madrid Nuevo Norte. - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Línea 1 de Metro de Madrid tendrá un ramal "en forma de Y" para mantener la conexión con Pinar de Chamartín y ampliar el suburbano hasta Madrid Nuevo Norte, ha anunciado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Por primera vez en la historia del suburbano, habrá una línea con doble cabecera. En concreto, contará con los recorridos Pinar de Chamartín-Valdecarros y Fuencarral Norte-Valdecarros. El objetivo es dar "cobertura y atender a todas las posibilidades y alegaciones que han pedido los vecinos".

"En ningún caso van a verse afectados por esta nueva y futura infraestructura. Van a tener el mismo número trenes, mismas frecuencias e incluso existe la posibilidad de que en un futuro obtengan más. Tienen que estar tranquilos porque no va a haber ningún tipo de problema", ha subrayado ante los medios tras su reunión con los representantes de este nuevo desarrollo urbanístico de la capital.

Con esta medida, el Gobierno regional busca dar respuesta a las aportaciones realizadas por los vecinos durante el periodo de información pública del estudio para la ampliación de la L1, en el que se analizaron cinco opciones para prolongar la red del metropolitano hasta Madrid Nuevo Norte.

QUEJAS VECINALES

En un principio, el proyecto constructivo para llevar el Metro al nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte, donde están previstas casi 10.500 viviendas, contaba con cinco alternativas propuestas y la opción de ampliación de la Línea 1 de Metro (Pinar de Chamartín-Valdecarros) desde Chamartín como favorita.

Esta propuesta contemplaba la prolongación de la L1 desde Chamartín hasta el nuevo desarrollo donde están proyectas las tres nuevas estaciones --con nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte y con fecha prevista de puesta en servicio en 2030-- y la modificación del trazado actual de la Línea 4, que integraría en su recorrido la parada de Bambú (actualmente parada en L1) y finalizaría en Chamartín en lugar de Pinar de Chamartín, de modo que se eliminaría el actual trasbordo.

Sin embargo, provocó que la Asociación Vecinal Sanchinarro, junto a las de Pinar de Chamartín y Virgen del Cortijo, protestaran de forma reiterada al considerar que el hecho de que el tramo Pinar de Chamartín, Bambú y Chamartín deje de pertenecer a la L1 para integrarse en la Línea 4 supone "un perjuicio directo para las miles de personas" que actualmente usan este "eje de transporte que conecta de forma estratégica el norte y el sur de la capital".

Rodrigo ha destacado la implicación de los madrileños en un proyecto "clave para la movilidad" de esta zona de la capital que incorporará tres nuevas estaciones a la red de Metro: Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte.

Una vez seleccionada la opción cinco como la más adecuada, el Gobierno regional estudiará una nueva propuesta para ampliar la Línea 1 sin modificar la configuración actual de la Línea 4, manteniendo la cabecera en Pinar de Chamartín.

EL RAMAL ESTARÁ EN SERVICIO PRÓXIMAMENTE

Rodrigo ha explicado que la nueva disposición de la línea no entrará en servicio hasta que el desarrollo urbanístico esté ejecutado, por lo que hasta ese momento continuará en funcionamiento el trazado actual.

Este sistema, similar al que funciona en grandes redes de metro como la de Londres, permitirá que los trenes partan desde dos puntos diferentes --Pinar de Chamartín y Fuencarral Norte-- para confluir posteriormente en un recorrido común hasta Valdecarros.

Asimismo, el consejero ha subrayado la voluntad del Ejecutivo autonómico de escuchar y atender las aportaciones de los ciudadanos para seguir desarrollando una red de transporte público "adaptada a las necesidades de los barrios actuales y de los nuevos desarrollos urbanísticos".

También ha señalado que esta solución facilitará los desplazamientos de los miles de madrileños que residirán en este entorno, al tiempo que permitirá mantener las frecuencias actuales en las estaciones de Pinar de Chamartín y Bambú.

MÁS VIVIENDA PROTEGIDA

Se estima que la ampliación de la Línea 1 de Metro hasta Madrid Nuevo Norte mejorará la movilidad de alrededor de 175.000 ciudadanos, entre ellos los futuros vecinos de esta zona. Este desarrollo contempla la edificación de 10.500 viviendas, de las que al menos 2.100 serán casas con algún tipo de protección.

Esta cifra, ha adelantado el consejero, podría ampliarse hasta en un 30% gracias a la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno regional y aprobada recientemente en la Asamblea. "La normativa ofrece la posibilidad de aumentar la edificabilidad y densidad en las nuevas construcciones, generando más inmuebles y, por lo tanto, más oferta para que miles de jóvenes y familias puedan iniciar sus proyectos de vida", ha subrayado.