La llegada de turistas internacionales a la región crece un 0,4% en septiembre, con un gasto de 1.567 millones

Archivo - Dos turistas en la Puerta del Sol, a 29 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió un total de 820.708 turistas internacionales durante el mes de septiembre, lo que supone un aumento del 0,39% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.567 millones de euros, un 8,64% más.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la región gastó al día 346 euros en septiembre, un 3,28% menos que el mismo mes del año anterior, y permaneció 5,5 días. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.909 euros, un 8,21% más que en septiembre del año anterior.

En lo que va de año hasta agosto, 6.793.199 turistas han visitado la Comunidad de Madrid (+2,29%) y han dejado un gasto en la región de 13.243,54 millones de euros (+9,52%).