Lobato asegura tener "la inmensa mayoría del apoyo de la militancia": "La vía de unidad la representamos nosotros"

Dice que Ferraz no le ha trasladado "nada" que debiera cambiar y ve importante en un candidato "conocer bien la realidad madrileña"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado tener "la inmensa mayoría del apoyo de la militancia" de cara a un Congreso Regional de la formación y ha afirmado que "la vía de la unidad" la representa su candidatura.

Así lo ha advertido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes después de que este fin de semana se señalara al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, como uno de los posibles nombres para disputarle la Secretaría General del PSOE-M en las primarias que arrancan el 7 de diciembre.

Lobato ha recordado que hace dos años, cuando se hizo con su despacho en la calle Buen Suceso, lo que planteó fue la importancia de tomarse "en serio" el proyecto en Madrid. "Y el objetivo es muy claro, que sea identificable el partido, que haya equipos que desarrollen ese trabajo, que la penetración territorial, social, parlamentaria, mediática que estamos haciendo tenga esa continuidad, que consolide ese proyecto alternativo (al PP)", ha proseguido.

El actual secretario general del PSOE-M ha asegurado que los bailes de nombres ya empezaron en el "día 1" desde que ganó las Primarias del pasado año y que, por consiguiente "no hay otro camino con convivir con esta situación".

"No solo me voy a presentar, sino que creo que tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de la militancia de este partido, que es la que decide y que es la que quiere que, por fin, después de 20-30 años de Día de la Marmota, hagamos algo distinto en Madrid", ha argumentado el líder de los socialistas madrileños, quien cree que ese algo diferente pasa por "respetar a los militantes en cada barrio, en cada pequeño municipio, en cada esquina de la Comunidad de Madrid".

Es en estos militantes en los que ha depositado la responsabilidad del proceso en el caso de que haya una lita alternativa a él, cuestión que se da por hecho. Ha preferido no "estar valorando cada día" los nombres que aparecen para disputarle Madrid.

ALGUIEN QUE "CONOZCA BIEN LA REALIDAD MADRILEÑA"

Lo que sí ha hecho ha sido dejar un recado al entender que "tiene que tener el derecho" a presentarse "cualquiera que tenga la ilusión, la gana, que conozca bien la realidad madrileña que se haya pateado los municipios, los barrios, los distritos". Lobato en reiteradas ocasiones que lleva desde enero recorriendo asociaciones locales para tomar el pulso a la militancia.

"El proyecto que presentamos es un proyecto a medio plazo. Así se decidió estratégicamente en todo el ámbito y en todos los niveles del partido. Y creo que es lo serio, lo lógico. Y yo, desde luego, cumplo con ese compromiso", ha insistido Juan Lobato.

Los socialistas madrileños están a menos de un mes de arrancar el proceso de primarias que concluiría, de haber varios candidatos, en votaciones en enero. Concretamente el calendario anunciado por Lobato en octubre es: 7 de diciembre presentación de candidaturas, del 8 al 16 de diciembre recogida de avales, del 19 de diciembre al 10 de enero, campaña de información; 11 de enero votación en primera vuelta y 18 de enero en segunda.

Lobato al ser preguntado por el porqué de que desde la Dirección Nacional se están lanzando nombres alternativos, ha asegurado que él desconoce "quién es Ferraz ni quién es Moncloa" --en relación a las fuentes periodísticas que apuntan a un reemplazo-- y que lo que él sí conoce es lo que le "transmiten" el partido y la Presidencia del Gobierno con quien trabaja "a diario".

"No te sé decir porque a mí no me han trasladado nada. 'Es que tienes que ponerte trajes blancos', pues no lo sé. No, no. Es una broma para explicarte que yo no tengo esa información, la verdad", ha planteado sobre los hipotéticos cambios de rumbo que querrían desde Ferraz.

De hecho, esta mañana en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, Lobato también ponía el foco en que no se le había dicho nada sobre candidatos alternativos ni, específicamente, sobre el ministro Óscar López. "Yo he hablado con el presidente en septiembre, hablé esta semana pasada también, y a mí nadie me ha trasladado nada de esto", ha zanjado en referencia a los nombres que han sonado para relevarle.

Por último, ha remarcado que él aspira a que los militantes apoyen "de forma muy mayoritaria la consolidación y el empuje de este proyecto" y que de momento no se plantea el día después en el caso de fallar en su camino.

Preguntado específicamente por si aceptaría una salida a otro cargo --como se planteara con la embajada para la exministra Irene Montero-- ha afirmado que él no se dedica en su vida a la política, sino que es un "profesional de la Agencia Tributaria".

Ha descrito que entiende su vida por "etapas" y que ya tuvo una en la Agencia Tributaria, otra "maravillosa" como alcalde de Soto del Real y que ahora está en una etapa "clave" para intentar sacar el potencial que tiene a Madrid.

"Esa es la etapa en la que estamos. Y a esto voy a dedicar 8, 10, 12 años y a partir de ahí, oye, pues iremos a la empresa privada, iremos a otro ámbito, claro, claro que haremos otras cosas, no vamos a estar todos los días paseando por pasillos. Ya te digo yo que no, que hay muchas cosas que hacer", ha concluido el secretario general del PSOE-M y futuro candidato a revalidar el cargo.