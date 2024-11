Acudió a la notaría por si "se pierde la información del móvil": "No lo consulto con el partido, Ferraz, ni nadie. Es un tema mío"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha insistido este lunes en que desde Moncloa se le envió un email con datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero ha descartado mostrar la conversación "privada" en la que se le remitió. Avanza que pedirá que se abra una investigación a la notaría donde mostró los mensajes.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, marcada por la información publicada este domingo por 'ABC' donde se recoge que Pilar Sánchez Acera --actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez--le filtró el documento para que lo utilizara en una sesión de control a la presidenta regional en el Pleno.

"Lo que más me fastidia de esto es que una conversación privada se esté difundiendo públicamente, cuando en absoluto esa era la intención, sino todo lo contrario", ha planteado Lobato, quien preguntado por los periodistas ha negado que haya pedido hoy permiso a Sánchez Acera para mostrar la conversación una vez han llegado las críticas desde sus rivales políticos como Ayuso. Lo que sí hacía anoche, según ha afirmado, era hablar con la dirección nacional del partido y con Sánchez Acera después de darse a conocer la portada de 'ABC'.

Sánchez Acera es, además de parte del Gobierno central, secretaria de Política Institucional del PSOE-M, por lo que sus conversaciones con ella son " constantes" y era una práctica habitual preparar las sesiones de control de los Plenos ante Ayuso. "Cada uno tiene su trabajo, unos en el ámbito institucional, de representación, otros en el ámbito profesional, privado... Y al margen de esas tareas, de su ámbito de trabajo, lo que hacen es dar consejo, ideas, propuestas, como dirección política del partido Esto es la forma normal de participación política que tenemos", ha trasladado.

La cuestión es que Lobato acude a una notaría a registrar estos mensajes seis meses después de que se publicara el email de la pareja de la presidenta, concretamente cuando el Tribunal Supremo arrancaba la investigación al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por una supuesta revelación de secretos sobre la pareja de la mandataria autonómica.

Lobato acudía con el objetivo de que quedara "bien asegurada la conversación y no dependiese de la integridad de su móvil. "Es igual que tenerlo en mi móvil, está bien asegurado, por si pasa algo a mi móvil, tener claro que podemos acreditar en un procedimiento judicial en el que no requieran información sobre eso, cómo claramente nos llegó a nosotros la información", ha añadido el socialista, quien ha explicado que no se llevó copia de su acta notarial porque no iba a "hacer uso de ninguna copia".

Según ha explicado, acudió solo no lo informó nadie porque era algo "personal". "No lo consulto con partido, Ferraz, ni nadie. Es un tema mío", ha resumido Juan Lobato. Ha cargado además contra la notaría, asegurando desconocer cómo llegó la información "hasta los medios". Ha puesto en cuestión el "sigilo" que debería haber mantenido, les ha reclamado una investigación y no ha descartado llegar a interponer acciones legales, aunque ha recalcado que "lo haría hoy y cien veces".

Juan Lobato encara en menos de un mes un proceso de Primarias para revalidar la Secretaría General del PSOE-M y para el que han sonado varios nombres alternativos a él que pudieran contar con el apoyo de Ferraz, uno de ellos la propia Pilar Sánchez Acera y su jefe Óscar López.

"El Congreso del partido se desarrollará con normalidad y de forma democrática y tendrán que ser los militantes los que decidan quién es el futuro o futura secretario general. No tiene más misterio que esto, que los militantes decidirán el día 11 de enero", ha apostillado. Preguntado por si teme "represalias" de la dirección nacional del partido, ha afirmado que en este "momento de su vida" no está en "esos escenarios" sino en pensar en "hacer política, en ser coherentes, en hacer las cosas bien".