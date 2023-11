Lobato (PSOE) advierte a Ayuso: "Llamar a los rivales políticos traidores, insultarles o atacarles tiene consecuencias"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha avisado este miércoles a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de que "llamar a los rivales políticos traidores, insultarles o atacarles tiene consecuencias".

En el Pleno de la Cámara regional, el también secretario general del PSOE en Madrid ha pedido que se bajen "las revoluciones" porque es el momento "de dar ejemplo". "Yo estoy preocupado, desde luego. De los desórdenes públicos a las agresiones hay esto, hay muy poquito", ha señalado en referencia a las manifestaciones que se han producido en los últimos días ante la sede de los socialistas en la calle Ferraz.

Lobato ha incidido en que los políticos no se van a pegar en un parlamento pero se desconoce "lo que puede pasar en una calle, en municipio, en un barrio, con gente" que les ve insultándose o atacándose "permanentemente".

"Con un Aznar avisando, Aguirre señalando, Abascal actuando de verdad me alegro que usted haya condenado hoy aquí los ataques a las sedes del PSOE y le pido que exija al señor (Alberto Núñez) Feijóo que condene con contundencia y con claridad los ataques y que con su silencio no rompa a la España constitucional y democrática en la que vivimos", ha señalado a continuación.

En este punto, ha recordado que el "cuando apalearon un muñeco" con la cara de Ayuso lo denunció públicamente y la apoyó. "Hace dos semanas reprobé en público a un dirigente del PSC que se metió con usted, que le faltó al respeto... Pero a veces me da la sensación de que para ustedes es un logro que a mí me insulten o me llamen Txapote por la calle, que casi lo celebran", ha lanzado.

El logro, para Lobato, es que la presidenta "sea tratada con respeto y con educación en toda España". "Ese es el logro de un país, que se nos respete a todos. Democracia, respeto y pluralismo político", ha zanjado.