Lobato se reivindica "orgulloso delegado del sanchismo en Madrid" frente a Ayuso y sus "faltas al respeto y la verdad"

Alcalde de Fuenlabrada ensalza a Zapatero: "Otros irán a Trancas y Barrancas, tú con los compañeros sudando la camiseta"



MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, se ha reivindicado como "orgulloso delegado del sanchismo en Madrid" frente a una presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y sus "faltas al respeto y la verdad".

"Orgulloso de las becas récord, de las pensiones dignas, del salario mínimo, del empleo de calidad para los jóvenes", ha proclamado el líder de los socialistas madrileños en el Pabellón Polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada donde ha cerrado el PSOE la campaña al Parlamento Europeo con su candidata, Teresa Ribera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el alcalde de la ciudad Javier Ayala.

Antes de nada, Lobato ha agradecido a la militancia que ha trabajado en esta carrera a las europeas de este domingo, asegurando que al PSOE "le sientan muy bien las campañas". Ha recordado que el PSOE-M ha contado con figuras como el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell o los ministros María Jesús Montero (Hacienda), José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) y Félix Bolaños (Presidencia y Justicia).

Tras ello, ha asegurado que el PP de Madrid está "cabreado, sin parar de insultar y de generar bronca". "Tienen el fango del PP nacional, pero en tono castizo", ha ironizado Lobato. El líder de los socialistas madrileños, como hiciera en el Pleno de ayer, ha vuelto a defender a la esposa del presidente, Begoña Gómez, una "mujer profesional" que está siendo "perseguida" por su vínculo con Sánchez, "como ha pasado hoy con el hermano".

Ha reclamado a Ayuso que "deje de faltar al respeto y de enfangar con polémicas cada jueves en la Asamblea". Lobato ha recapitulado algunos de los apelativos que la presidenta le pone "cuando está nerviosa". Ha citado entre ellos "telepredicador", "delegado del sanchismo en Madrid" o "Zapatero".

En este último, se ha detenido para reivindicar la figura del expresidente del Gobierno y asegurar que está "muy orgulloso" que de que lo compare con él porque lo que "le molesta a Ayuso" es "su determinación, talante y propuestas" que "ponen al desnudo su falta de respecto, proyecto y dignidad". "Muy orgulloso del Zapatero que retiró las tropas de Irak, que aprobó la ley de igualdad, la ley contra la violencia machista, del Zapatero del matrimonio gay, del Zapatero que acabó con ETA", ha concluido Lobato.

AYALA DICE QUE EL LUNES EL PP DIRÁ A FEIJÓO QUE SE VAYA

Antes que Lobato, el primero en tomar la palabra ha sido el anfitrión, Javier Ayala. Él ha descrito a Fuenlabrada como el lugar de la "política en mayúsculas" desde la "sensibilidad" de los alcaldes que le precedieron en esta localidad madrileña que desde que se reinstauró la democracia no ha tenido gobiernos que no sean del PSOE.

El regidor ha señalado que la forma de hacer política "con el vecino en el centro" en este feudo histórico socialista es la que "se necesita que llegue a Bruselas" de la mano de Teresa Ribera. En esta ocasión, ha apuntado, no se trata de que el PSOE "sea la mejor opción", sino que también hay que votar para "parar a la extrema derecha".

Ayala ha contrapuesto la política "sensible" de los socialdemócratas con el PP de Alberto Núñez Feijóo. "A mí me daba mucho coraje cuando hace unos días, hace unas semanas, algunos se tomaban del PP esto en broma de lo del 'Pedro quédate', me molestaba muchísimo. Ahora el cachondeo va a ser cuando los suyos le digan a Feijóo: Vete de aquí", ha lanzado Ayala, quien ha asegurado que Sánchez habrá conseguido "quitar a tres presidentes del PP" --Mariano Rajoy, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo--.

Por último, antes de volver a llamar a las urnas el domingo, ha reivindicado la figura de José Luis Rodríguez Zapatero con un dardo al también expresidente socialista Felipe González tras criticar a su sucesor en un programa de 'prime time'. "Otros irán a trancas y barrancas, pero tú estás con los compañeros sudando la camiseta", ha loado.