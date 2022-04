Lobato reivindica el periodismo local frente a las "fake news" de Ayuso y le seguirá enviando "propuestas constructivas"

Propone dos meses de gratuidad en el transporte público madrileño y luego tarifa plana para todos los abonos mensuales de 30 euros

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE, Juan Lobato, ha reivindicado el periodismo local frente las "fake news" de algunos medios y las lanzadas desde el Gobierno regional que encabeza Isabel Díaz Ayuso, a la que promete seguir enviando cartas con "propuestas constructivas" para solucionar los problemas de los madrileños.

Así lo indicó anoche en una entrevista en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, en la que negó que la asignatura de Filosofía desapareciera de la enseñanza pública. "Si las 'fake news' las genera no el influencer del quinto, sino la presidenta de la Comunidad como con la asignatura de Filosofía, que es una 'fake news' como la copa de un pino, el problema empieza a tener una solución compleja. Para eso está nuestro trabajo y el de los medios, para explicar las cosas como son y tener transparencia", defendió.

El también portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha señalado que el Gobierno de Ayuso "es un programa de televisión" en sí mismo. "Si baja la audiencia, nombran un torero para algo. Si no hay numerito un día, buscan algo. Y un programa necesita una tele, y la tele es TeleAyuso. Y eso tenemos en Madrid, que busca la polémica del día y detrás no hay proyecto ni propuesta. Eso está pasando desde que cesaron al director anterior de Telemadrid y nombraron al administrador provisional", ha apuntado.

Juan Lobato ha reprochado al Ejecutivo autonómico que "acabas con la pluralidad no permitiendo a otros medios" privados contar también con alguna financiación para sus proyectos audiovisuales y "no generas pluralidad en el medio público". "Y eso es un déficit democrático. En un mundo como el actual en el que la comunicación es tan importante este déficit tiene un coste amplio", ha aseverado.

SOBRE EL HERMANO DE AYUSO Y LAS INVESTIGACIONES A ALCALDESAS SOCIALISTAS

Por otro lado, el líder de los socialistas madrileños también se ha pronunciado sobre el asunto del contrato del hermano de la presidenta regional por la comisión en una compra de mascarillas. Le parece una actuación "éticamente reprochable seguro". "En cualquiera de las versiones dadas por Ayuso hasta llegar a la confesión que se llevó más de un cuarto de millón de euros en un momento con los sanitarios doblando turnos, cientos de personas murieron en la residencias. Mientras, el se llevaba en 14 días de teletrabajo en su casa es dinero" ha indicado.

Lobato ha reivindicado que su trabajo es llevar este asunto a la Fiscalía y pidiendo a la presidenta "que dé la cara, que no la ha dado". "Eso será su responsabilidad y los ciudadanos los que juzguen. Hay que recordarlo sin obsesionarnos. No creo en la demagogia, hay proyectos en sacar adelante. Estamos en construir pero también en fiscalizar", ha dicho.

Preguntado por los casos de supuestas irregularidades en los ayuntamientos de Alcorcón y Móstoles, gobernados por alcaldesas socialistas, o en el de San Martín de Valdeiglesias en la etapa de gobierno municipal socialista, el secretario regional apuesta por "la coherencia hasta las últimas consecuencias". Y ha recordado que según sus estatutos, solo se puede expulsar del partido a un afiliado cuando se abra juicio oral, como ha prometido.

"En ninguno de los casos se ha producido. No le pido la dimisión a la alcaldesa popular de Arroyomolinos, que todavía no le han abierto juicio oral, que dimita, no es el momento. Si hemos decidido poner un límite, pues vamos a ser coherente con ello. Si se produce un juicio por corrupción, expulsaremos del partido a quien sea. Si no se produce, como va a pasar, seguirán su trabajo, que lo están haciendo bien en estas dos ciudades", ha argumentado.

De hecho, Lobato ha pedido al Gobierno regional que piense más en los municipios. "La Comunidad solo vive de vender humo, del titular, pero no de gestionar. Si quisiera lanzar proyecto de región, los aliados más útiles son los alcaldes porque van a permitir que funcionen los proyectos en los municipios. Pero Ayuso no les coge el teléfono. Hay alcalde que lleva años para resolver problemas, como los del Metro en San Fernando de Henares, y no responde. Necesitamos una presidenta aliándose con los alcaldes. No lo entiendo y me parece una falta de respeto a los vecinos", ha dicho.

SEGUIRÁ MANDANDO CARTAS A AYUSO

El portavoz del PSOE en la Asamblea ha recordado que ha enviado seis o siete cartas a la presidenta regional sobre problemas de los madrileños con soluciones constructivas y critica que ella le afee este comportamiento porque "le gusta más el barro, la lucha y el titular rápido que surja. "Aunque insista que no le gustan sus cartas, voy a seguir enviándolas, fiscalizando y también lanzando propuestas", ha dicho.

Entre ellas está un plan ambicioso de transporte público con gran apuesta económica para que "se convierta en una alternativa real al privado". "Hemos planteado dos meses gratis del abono de transporte y una tarifa plana de 30 euros. Me dijo en la última carta que lo remitían al departamento correspondiente", ha apuntado.

Lobato también ha reivindicado la reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SAP). "En Madrid se ha usado la pandemia para intensificar el desmantelamiento de la salud pública, para cerrar estos centros de urgencia, saturando así los hospitales, y suponiendo perjuicio en más de 700.000 madrileños", ha recordado.

El dirigente socialista también está dispuesto a entrar en el cambio de Estatuto de Autonomía, pero no solo para reducir el número de diputados, sino también introducir fórmulas "para blindar una representación plural y democrática de órganos como Telemadrid o la Cámara de Cuentas".

NUEVA RELACIÓN CON FERRAZ

Durante la entrevista en Canal 33, Lobato se ha mostrado satisfecho con el trabajo del partido en la región en los meses que lleva como secretario regional. "En las pasadas elecciones, sacamos el peor resultado en la historia del PSOE de Madrid y desde el momento del Congreso el objetivo era recomponernos, renovar liderazgos y eso lo hicimos, con el 40% de renovación y un partido que ha recuperado la fuerza", ha dicho.

Asimismo, ha reconocido que el PSOE ha tenido en Madrid una "complejidad histórica" y, a su juicio ahora tiene "todo lo contrario: las ideas claras y un reto próximo por delante muy importante", que son las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Además, el líder de los socialistas madrileños cree por fin el PSOE d Madrid cuenta con "una posición propia y autónoma de Ferraz, con el que tiene además buena relación". "Antes se seguía totalmente a Ferraz o se estaba enfrentado a él. Hoy hay una tenemos una posición propia y personalidad porque vamos a defender claramente los intereses de los madrileños por encima del partido", ha subrayado.