López acusa al Gobierno de "grave" injerencia en el Poder Judicial y advierte: habrá que asumir responsabilidades

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha acusado hoy al Gobierno central de incurrir en "una grave injerencia en el Poder Judicial" por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que investigaba el 8-M, y ha advertido de que habrá que asumir responsabilidades.

Así lo ha aseverado el consejero de Justicia, Interior, y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, donde ha subrayado que se está "ante un hecho muy grave" por el cese de "un honorable" oficial de la Guardia Civil que estaba realizando su trabajo de una manera "excelente para incidir en el Poder Judicial".

"Es el caso más grave que conozco desde que tengo uso de razón jurídica de un poder ejecutivo que intenta interferir en el poder judicial destituyendo al superior de policía judicial que investiga un asunto del Gobierno", ha aseverado.

Además, ha criticado que el Gobierno no crea en las políticas de Estado, pero "use el Estado para hacer política y "deshecha el estado de derecho". Así, ha recalcado que el ministro del Interior, Fernando Grande- Maslaska, conoce perfectamente como actúa la Policía Judicial, totalmente independiente al depender de un juez, indicando que "si la juez le dio una orden de no revelar el contenido de un informe, no se puede cesar a un coronel por hacer aquello que le determino un juez".

"Estas son las reglas de un estado de derecho y si el Gobierno antes se movía por la senda de la torpeza, ahora empieza a moverse por la senda de la ilegalidad y habrá que asumir responsabilidades", ha reseñado indicando que lo dice en nombre de consejero madrileño y de magistrado. "No he visto nada tan grave en mis 30 años como juez", ha espetado.

"A este coronel le cesa la directora de la Guardia Civil manifestando el enfado de Interior porque no se ha conocido el informe de una investigación que afecta a un miembro del Gobierno. Esta es la realidad y es incontestable y se le cesa por falta de confianza política. Hablamos de un profesional de la seguridad absolutamente acreditado y el cese se produce por un Gobierno que se ve absolutamente sobrepasado por un informe que le perjudica y no puede conocer su contenido", ha señalado.

Así, ha indicado que ante esta "enfado, ruedan cabezas de una manera torpe", ya que se vive en un país en el que el Gobierno interviene en "todo". Tras ello, ha querido poner de manifiesto "la gravedad de esa gran injerencia en el Poder Judicial" en el que se le "da un mensaje a la juez".

Seguidamente, ha señalado que el argumento esgrimido para el cese es "absolutamente desafortunado" porque Marlaska debe confiar o desconfiar en lo que afecta a la seguridad ciudadana. "Nadie le ha puesto reparo en el desempeño de la seguridad ciudadana. En qué ha fallado en su cometido", se ha preguntado el consejero, quien ha insistido en que la confianza la pierde al cumplir la Ley. "No le da información porque el juez le ha dicho que no la de. Esto en una democracia basad en el Estado de derecho y en la separación de poderes es lo más grave que se puede producir en una democracia del siglo XXI", ha recalcado.

"MÁXIMO RESPETO" A LA

Asimismo, ha mostrado su "máximo respeto" a la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, dentro de la investigación del 8M y ha indicado que habrá que esperar a que declaré el próximo 5 de junio, siendo entonces cuando se produzca la decisión de la jueza.

Por otro lado, López ha recordado que la Comunidad de Madrid prohibió el pasado 6 de marzo las visitas a los centros de mayores y cerro el 9 de marzo los colegios advirtiendo del riesgo de propagación del virus.

"Pusimos nuestros reparos en que la fase de contención no pasara a fase de restricciones de movimiento. Como de hecho ocurrió en Portugal, con un sistema sanitario y condiciones climatológicas muy parecidos. Pero no hubo las mismas consecuencias porque cerraron el mismo día. Si se hubiera cerrado antes, la curva hubiera sido menos letal", ha reseñado.

Sobre las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 26 de febrero cuando manifestó que lo más peligroso era el miedo y que los síntomas eran parecidos a la gripe, el consejero madrileño ha contestado que la Comunidad de Madrid "despertó España" reconociendo que "la pena es que no despertaran una semana antes".

"El responsable de la Salud Publica es el Gobierno de la nación. Nosotros lo teníamos todo previsto en Madrid. Hemos salvado muchas vidas gracias a que tenemos un sistema hospitalario muy potente. En Madrid hemos cometido errores , pero no se nos puede negar que hemos trabajado con notable eficacia", ha reseñado.

Por otro lado, López ha señalado que hay medidas de la fase 2 que se podrían aplicar ya en Madrid como la apertura de grandes superficies es las que se podría controlar la limitación de aforos. "Creemos que a veces quien ha determinado la desescalada podrá conocer criterios técnicos sociosanitarios pero no económicos", ha recalcado.