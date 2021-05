López se alegra de que PSOE "se ponga a trabajar" pero ve "inoportuno" mezclar comisión de Barajas con la de residencias

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha valorado "positivamente" que el Grupo Socialista en la Asamblea "se haya desperezado tras la derrota electoral" planteando habilitar el mes de julio como hábil parlamentario y la posibilidad de dar el visto bueno a una comisión de investigación sobre el Covid y el aeropuerto de Barajas pero manteniendo la comisión sobre el virus en las residencias abierta la legislatura pasada.

Tras inaugurar esta mañana una jornada formativa sobre la nueva herramienta contra la ocupación ilegal de viviendas con la que contarán los cuerpos de Policía Local de la región, a preguntas de las periodista, López se alegra y cree que "es una buena noticia" que el PSOE "se ponga a trabajar" en el Parlamento regional.

Sin embargo, el consejero ha advertido que habilitar julio lo tendrán que determinar los grupos de la Asamblea cuando se constituya el día 8 de junio. Y lo de las comisiones a su juicio "es inoportuno" mezclarlas porque "son dos temas diferentes".

"Una es sobre la poca acertada política del Gobierno de España en el aeropuerto de Bajaras y otra cómo ha afectado la pandemia a las personas que viven en los centros. No tiene nada que ver. Lo que persigue el PP y la presidenta es conocer la verdad, no hacer crítica política; y no hacer lo que hizo el PSOE la pasada legislatura, que fue una oposición destructiva. Nosotros queremos construir y no destruir", ha esgrimido.