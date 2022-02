López pide a González que "no espere a que suba" la criminalidad para actuar y ve aumento de la delincuencia organizada

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido este martes a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que "no espere a que suba" la criminalidad para actuar, sino que ponga más policías en las calles porque nota un aumento del componente organizado en la delincuencia en la región.

"El problema no es que haya un aumento de agresiones en 2021, sino el cambio de tendencia con elementos organizados cada vez más peligrosos, con una presencia mayor de armas blancas en las calles. Una autoridad en seguridad ciudadana no tiene que estar pegada a una cifra en concreto ni debe rehuir actuar hasta que no aumenten las cifras. Hay que trabajar para que las cifras no aumenten", ha reiterado.

López ha mostrado su "preocupación" por el aumento de estos elementos organizados, especialmente de bandas juveniles, y por el porte de armas blancas en estos grupos y en otros. "Madrid ofrece un alto grado de seguridad ciudadana y tenemos que trabajar entre todas las administraciones para que esto continúe así", ha manifestado.

El consejero sugiere que se utilicen más agentes de inteligencia (Brigada de Información) y especializados como la Unidad de Intervención Policial para vigilar el uso de armas y realizar controles los fines de semana en formas próximas a centros de ocio porque "es inaceptable en una sociedad como la nuestra" que los jóvenes salgan de fiesta con machetes.

"La noche de Madrid es segura y tenemos que trabajar para que lo siga siendo. No tenemos que esperar el aumento de casos para actuar, tenemos que adelantarnos al aumento. Confío en que la delegada supere la cifra concreta del número de agresiones y estudia la naturaleza de las mismas, que nos indica que podemos estar ante un cambio de tendencia", ha reiterado.

López ha vuelto a ofrecer al a Delegación su colaboración. "No hay que echarse en cara a nadie lo que está ocurriendo, sino de los madrileños tengan la sensación de que viven en una ciudad tranquila y hasta ahora ha sido así. Hay que trabajar para generar una conciencia de seguridad ciudadana. Solo se trabaja por la seguridad previniendo la inseguridad y es lo que pedimos al Gobierno de España. Espero que la delegación lo entienda, es un mensaje muy sencillo", ha apostillado.

Respecto a la propuesta de Vox de que se expulsen de España a los extranjeros que cometan delitos, el también secretario de Justicia del Partido Popular ha respondido que eso lo tiene que decidir el Congreso de los Diputados y finalmente los jueces, que son quienes pueden sustituir una pena de un extranjero que cometa el delito por la expulsión del país.