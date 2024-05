La Luz abrirá el 24 de mayo un nuevo Tomavistas, con The Blaze, Phoenix, Editors o Los Planetas liderando el cartel

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense La Luz será la encargada de abrir una nueva edición del festival Tomavistas, que los días 24 y 25 de mayo celebrará en la Caja Mágica de Madrid sus diez años de vida y que este martes ha desvelado sus horarios, con The Blaze, Phoenix, Editors o Los Planetas --con la gira del 30 aniversario de 'Súper 8' encabezando el cartel--.

Según ha informado el festival, la apertura de la jornada inaugural correrá a cargo de La Luz en el escenario Tan de Madrid como Tomavistas, para luego dar paso a las actuaciones de Bodega, Dry Cleaning y Joe Goddard sobre las mismas tablas.

En el escenario Johnnie Walker se reunirá el talento y energía de Repion, Hinds, Melenas y Pipiolas. Por su parte, Standstill, Los Planetas y Baiuca harán lo propio en el escenario Vibra Mahou.

Por último, The Reytons, Dinosaur Jr. y Editors llenarán de música el escenario Tomavistas, al igual que lo harán The Blaze con su espectacular show, que será además el primer concierto de su carrera en Madrid, y con el que cerrarán por todo lo alto esta primera jornada.

El sábado 25 de mayo arrancará con el directo Laetitia Sadier & The Source Ensemble en el escenario Tan de Madrid como Tomavistas, por donde también pasarán la muy esperada Hurray For The Riff Raff, la psicodelia de Los Estanques y, cerrando la noche, el vibrante show de Georgia.

ROCÍO SAIZ PONDRÁ EL CIERRE EN EL ESCENARIO JOHNNIE WALKER

El escenario Johnnie Walker abrirá con Bum Motion Club, seguidos de Aiko El Grupo y Adiós Amores, que dejarán paso al broche final con el directo de Rocío Saiz. Por el escenario Vibra Mahou pasarán los Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Cariño y Alizzz, este último con la presentación oficial en Madrid de su nuevo disco recién publicado.

En el escenario Tomavistas acogerá el directo de Villagers, seguidos de Belle and Sebastian y The Jesus and Mary Chain --que celebran su 40º aniversario--. Como gran colofón, esta edición especial de Tomavistas se despedirá con el concierto de Phoenix en su regreso a Madrid.

Tomavistas cuenta un año más con el apoyo de Vibra Mahou, la Comunidad de Madrid, Johnnie Walker, St. Petroni y Bodegas Peñascal.