Luz verde a Carta de Servicios de bicimad, que se compromete a que estaciones no estén separadas por más de 800 metros

Archivo - Una bicicleta aparcada, a 24 de mayo de 2024, en Madrid (España). El servicio municipal de bicicletas en Madrid, bicimad, será gratuito el próximo lunes, 3 de junio, para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta en todos los viajes que se realice - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por primera vez la Carta de Servicios de bicimad, con la que se compromete a que estaciones no estén separadas por más de 800 metros, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Se busca "brindar una información accesible y transparente sobre el funcionamiento de bicimad, así como sobre los derechos y deberes de sus usuarios" y "aspira a reforzar el compromiso de bicimad con un servicio de calidad y a impulsar una movilidad sostenible en la capital".

Entre otros deberes, bicimad se compromete en esta Carta de Servicios a garantizar que las estaciones estén a una distancia entre sí de menos de 800 metros, a asegurar información en tiempo real a los clientes de la disponibilidad y del estado del servicio a través de la aplicación de bicimad, de Mobility 360 y de la web de bicimad y a contestar a las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones recibidas en el Servicio de Atención al Cliente de EMT Madrid.

Hasta 632 estaciones y 7.755 bicicletas se ponen a diario a disposición de la ciudadanía. Las cartas de servicios son documentos públicos mediante los que el Ayuntamiento de Madrid establece y comunica los servicios que presta y las condiciones en que lo hace.

En ellas se detallan los compromisos y responsabilidades asumidos para asegurar los servicios con unos estándares de calidad determinados, así como los derechos de los usuarios de estos servicios. Además recogen las obligaciones que se adquieren al utilizarlos y los mecanismos de participación ciudadana disponibles, todo ello con el propósito de impulsar la mejora continua de los servicios públicos.

Además de la recién publicada Carta de Servicios de bicimad, EMT Madrid cuenta con otras dos cartas de servicios, la del Transporte en Autobús Urbano y la de la Grúa Municipal, que fueron aprobadas en 2018, certificadas en 2022 y que son sometidas a evaluaciones periódicas, la última de ellas en febrero del 2025.