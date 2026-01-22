Luz verde municipal a la reparcelación de Los Cerros, que sumará más de 14.000 viviendas en los Desarrollos del Sureste

Los Cerros - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado el proyecto de reparcelación de Los Cerros, dentro de los Desarrollos del Sureste, que sumarán 14.276 nuevas viviendas nuevas al parque inmobiliario en el distrito de Vicálvaro, ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Con una superficie total de 4,7 millones de metros cuadrados, en Los Cerros se prevé que la mitad de las más de 14.276 viviendas a construir estén sujetas a algún tipo de protección oficial. Más de 2.000 las edificará el Ayuntamiento.

Destaca que en 12% de superficie edificable Los Cerros apueste por "un modelo urbano singular donde naturaleza y ciudad se integran armónicamente, con 550.650 metros cuadrados destinados a usos terciarios y comerciales y la creación de 15.000 empleos a lo largo de su ejecución", ha detallado Sanz.

El proyecto aprobado incluye la memoria justificativa de la reparcelación, la relación de propietarios e interesados, la descripción registral y técnica de las fincas aportadas, el procedimiento seguido para el cálculo del aprovechamiento y la descripción de parcelas resultantes, la cuenta de liquidación, los planos y la información anexa.

La estructura de la propiedad queda integrada por un total de 99 fincas aportadas y siete fincas especiales de aprovechamiento urbanístico. De la superficie total de suelo, que asciende a 4,7 millones de metros cuadrados, la mayor parte procede de propietarios privados (hasta 4,4 millones), mientras que el suelo restante lo aportan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, Canal de Isabel II, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Patrimonio del Estado y Adif.

MÁS DE 400.000 METROS CUADRADOS DE RESIDENCIAL

El reparto de la superficie por usos lucrativos incopora 414.507 metros cuadrados de residencial --192.822 de vivienda libre, 152.590 de vivienda de protección pública de precio limitado y 69.094 de vivienda de protección de precio básico)-- y 47.655 metros cuadrados de terciario-oficinas.

Se suman 104.218 metros cuadrados de parque industrial, 9.923 de dotacional privado y 6.529 metros cuadrados de dotacional para servicios públicos.

CESIÓN DE TRECE PARCELAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El proyecto prevé la cesión de trece parcelas al Ayuntamiento de Madrid, calificadas nueve de ellas como Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y otras cuatro como Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB) o de alquiler con opción a compra, repartidas en las tres etapas previstas para el desarrollo de la actuación.

Esto implica que el Ayuntamiento construirá en Los Cerros "más de 2.000 viviendas, todas ellas con algún nivel de protección", ha indicado Inma Sanz. En términos globales, Los Cerros sumará 7.138 viviendas libres y otras tantas protegidas, de las que 5.099 son VPPL y 2.039 VPPB.

El ámbito contará asimismo con 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, superando en extensión al parque del Retiro e integrando actuaciones como la plantación de más de 7.000 árboles, 100.000 arbustos y la reforestación de 2.500 ejemplares.

ENTRE COSLADA, EL CAÑAVERAL Y SAN FERNANDO DE HENARES

Los Cerros está ubicado entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares. Se conecta directamente con la M-45, la R-3 y la M-203 y se prevé su integración con la red de transporte público mediante autobuses de acceso rápido (BRT) y líneas de EMT Madrid.

El pasado septiembre arrancaron los trabajos de urbanización de la fase 2 del proyecto, una etapa que incorporará 12,7 kilómetros de carril bici, casi la mitad de los 30 kilómetros proyectados en total.

Se destinarán 239.543 metros cuadrados a equipamientos para los vecinos del distrito y se prevén más de cuatro hectáreas de áreas ajardinadas, zonas estanciales y espacios infantiles, complementados con la actuación en el cerro de la Herradura, con 60 hectáreas de espacios naturales.