Luz verde al Observatorio de la Ciudad con 49 ciudadanos elegidos aleatoriamente para deliberar asuntos de consenso

Una experiencia similar es la de Irlanda, donde miles de mujeres volaron a su país para apoyar la despenalización del aborto. La diferencia es que este órgano será estable

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han sacado adelante este martes en el Pleno de Cibeles el reglamento del renovado Observatorio de la Ciudad, integrado por 49 ciudadanos y ciudadanas --al admitirse la enmienda del PSOE para rebajar el número frente a los 57 inicialmente planteados para no coincidir con la configuración del pleno-- para "deliberar y alcanzar propuestas y soluciones de asuntos que requieren soluciones innovadoras y de consenso", ha explicado el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto.

Los vecinos serán elegidos aleatoriamente de una muestra significativa de la ciudad por género, edad y distribución territorial para "enriquecer la perspectiva" de los concejales del Pleno. Se les invitará tras un sorteo para que participen en sesiones de un año de duración y contando con técnicos municipales, expertos, defensores de los distintos puntos de vista y con tiempo para deliberar y alcanzar soluciones de consenso.

El germen del reglamento nace de la sociedad civil, de una propuesta de un grupo de investigadores de Medialab Prado y hay multitud de ejemplos similares, como Irlanda, donde el pasado mayo "miles de irlandesas volaron de vuelta a su país para resolver un anacronismo, la penalización del aborto, que era un asunto bloqueado hasta que el Parlamento convocó a 99 ciudadanos y ciudadanas parea deliberar sobre el tema". "Tras escuchar a los prolife y a los prochoice, a expertos médicos, plantearon una solución que fue llevado a referéndum para resolver el anacronismo", ha explicado Soto.

Lo mismo ocurrió en Austria con los residuos nucleares y en Canadá para ajustar una ley electoral no excesivamente representativa. La diferencia con respecto a Madrid es que son órganos efímeros mientras que aquí se da estabilidad al órgano, que se renovará cada año. Además, y aprobando una proposición del PSOE, contará con más representación de mujeres que de hombres, como se configura la ciudad. "Va a mejorar la actuación municipal", ha garantizado Soto, que ha definido este órgano como el que "viene a abrir las puertas del Ayuntamiento".

"ADMINISTRACIÓN PARALELA"

Las críticas han venido de PP y Cs, que han presentado sendas enmiendas a la totalidad. La concejala naranja Silvia Saavedra, que ha confesado que no sabe cómo dirigirse a Ahora Madrid si como "Ayer Madrid" o como "Menos Madrid", ha criticado que el reglamento genera "una Administración paralela", algo que "ni la Junta de Andalucía", con "un coste importante, ineficaz y que puede derivar en una red clientelar".

Saavedra ha concretado que traer el reglamento al Pleno ha costado 65.000 euros en un contrato artístico y en otro menor, todo "un rejón, o un Errejón", con "15.000 euros para dinamizadores y 43.000 euros a dietas" dado que a los integrantes del Observatorio recibirán dietas de 65 euros. Además cree que la formación que recibirán será de corte "podemita", es decir, "una tarde de formación sobre la estructura del Ayuntamiento", algo que le recuerda "a las dos tardes de economía de José Luis Rodríguez Zapatero, que no quedó con nada y luego la lió".

Por último, Saavedra ha cuestionado que se pueda a contratar como asesoría a ONG no politizadas "como si hubiera ONG buenas y malas". "Con el Observatorio se puede crear un puro pesebre errejoniano, ahora que está bien visto al borrar sus tuits sobre Venezuela", ha espetado la concejala, que anuncio "más follón y más descontrol".

VOX FRENTE A FALCON

El socialista Pedro Barrero ha afeado a Cs que "su observatorio se llama Vox y está en Andalucía", a lo que Saavedra ha replicado que cada vez que los socialistas hablen de Vox, ellos dirán la palabra "Falcon". Barrero ha defendido que el Observatorio es un mecanismo "que promueve la participación ciudadana y que busca el empoderamiento de la ciudad haciendo más transparente las actividades de la Administración".

En cuanto a su enmienda para que el número de participantes no coincida con el de concejales del Pleno, Barrero ha defendido que la democracia representativa debe ser "complementada" con la participativa, no sustituida, es decir, que "no puede ser un órgano clonado del Pleno".

"ES UN FORO LOCAL PARALELO AL PLENO"

El concejal del PP Percival Manglano cree que el "engaño" del observatorio empieza por su nombre ya que lo que se debería haber hecho era "mejorar el que ya existía", de 2006, pero lo aprobado hoy "no tiene nada que ver porque es un Pleno paralelo". "¿De qué innovación me está contando? Han creado un Foro Local para hacer de foro paralelo al Pleno", ha espetado a Ahora Madrid.

Cree que tras el reglamento hay una intencionalidad política "para hacer oposición interna en la próxima legislatura porque saben que no van a gobernar y tratan de blindarlo". En cuanto a la formación en "acceso al pensamiento crítico", Manglano ha señalado que le suena a un tono orwelliano de adoctrinamiento. Y todo esto enmarcado en "el fracaso de las consultas" de Decide Madrid porque "no son capaces de conseguir que la gente vote las propuestas en un 1 por ciento". Pablo Soto le ha contestado que son más de 400.000 personas las inscritas en Decide Madrid, lo que representaría "el distrito más grande de Madrid o que tendría 18 concejales".