Luz verde a ocho millones para reparar válvulas cardíacas sin necesidad de cirugía abierta en la región

Archivo - Fachada del edificio principal del hospital Gregorio Marañón, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a invertir más de 8 millones de euros en la compra de material para sustituir y reparar válvulas cardíacas sin necesidad de cirugía abierta.

El Consejo de Gobierno ha sido informado este miércoles de la tramitación de un acuerdo marco para adquirir estos suministros para su uso en la sanidad pública regional durante los próximos 12 meses, ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El objetivo es dotar al sistema sanitario público madrileño de dos tipos de válvulas cardíacas, mitrales y tricuspídes, destinadas a reemplazar las de los pacientes cuando, por distintas razones, se estrechan o dejan de cumplir su función de manera eficiente.

Estos dispositivos se colocan en un catéter para acceder al corazón a través de las arterias, generalmente con una incisión en la femoral, lo que supone una técnica menos invasiva y beneficiosa para el paciente para el tratamiento de estos problemas.

Con ello, se garantizan mejores resultados clínicos, una recuperación más rápida y una mayor calidad de vida para estos enfermos.

Este equipamiento está destinados a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que realizan estas cirugías: 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Fundación Alcorcón, Gregorio marañón, La Paz, La Princesa, Puerta de Hierro-Majadahonda y Ramón y Cajal.

No obstante, la actualización de procedimientos y capacitación de profesionales puede hacerlo extensivo a servicios de Cardiología de otros complejos que, actualmente, no llevan a cabo este tipo de intervenciones.