Madrid acogerá hasta mayo proyecciones de películas finalistas del Premio LUX del Parlamento Europeo

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MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá la proyección gratuita de películas finalistas del Premio del Público LUX 2025 del Parlamento Europeo en distintas sesiones que se desarrollarán desde el próximo lunes, 23 de marzo, y hasta el mes de mayo en varios espacios de la capital.

El calendario arrancará el lunes con una proyección organizada en colaboración con el Grupo Social ONCE y continuará el 6 de abril con una sesión junto a la Academia de Cine. Posteriormente, el ciclo se extenderá a las Juntas Municipales de los distritos, los días 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de mayo.

Estas proyecciones, según comparte la Eurocámara en un comunicado, forman parte de un programa que recorrerá un total de 17 ciudades españolas con más de 79 pases, antes de la entrega del galardón, prevista para el 14 de abril en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Las películas seleccionadas en esta edición son 'Christy', del director irlandés Brendan Carty; 'Sorda', de la directora española Eva Libertad; 'It was just an accident', del director iraní Jafar Panahi; 'Love me tender', de la directora francesa Anna Cazenave Cambet; y 'Valor Sentimental', del director noruego Joachim Trier.

Los largometrajes abordan cuestiones como la complejidad de los lazos familiares y los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, en línea con el objetivo del Premio LUX de acercar el cine europeo a la ciudadanía e implicar al público en la elección de la obra ganadora.

El Premio del Público LUX está impulsado por el Parlamento Europeo en colaboración con la Academia de Cine Europeo, la Comisión Europea y la red Europa Cinemas, y combina al 50% el voto del público y el de los eurodiputados. Los espectadores podrán puntuar las películas hasta abril y optar a varios premios, entre ellos asistir a la ceremonia de entrega en Bruselas.