Madrid se adentra en el esperpento de Valle-Inclán con una muestra que recorre la huella que dejó la capital en su obra

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, en la exposición 'Valle-Inclán en Madrid' - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha inaugurado este viernes la exposición Valle-Inclán en Madrid, un recorrido por la huella que la capital dejó en la vida y obra del dramaturgo gallego, figura clave de la literatura española y máximo exponente del esperpento.

La muestra podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 21 de junio en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional, en la antigua fábrica de cervezas 'El Águila'.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha sido el encargado de abrir esta muestra, en la que ha destacado que el autor "encontró en Madrid no solo un lugar de residencia, sino un escenario decisivo para su evolución creativa y para la construcción de un imaginario literario que forma parte del patrimonio cultural español".

Asimismo, ha subrayado que iniciativas de este tipo "acercan al público a las grandes figuras de la literatura desde el rigor histórico y la divulgación cultural".

La exposición analiza la influencia de la ciudad en la vida y obra de Ramón María del Valle-Inclán, figura clave de la literatura española del siglo XX, integrante de la Generación del 98 y creador del esperpento. Su paso por Madrid, marcada por tertulias, imprentas, cafés y estrenos teatrales, resultó determinante en su producción literaria y en su mirada crítica sobre la sociedad de su tiempo.

CARTAS, MANUSCRITOS, DIBUJOS, FOTOGRAFÍAS Y OBJETOS PERSONALES

Comisariada por Joaquín del Valle-Inclán Alsina, la muestra se articula en torno a las tres etapas en las que el escritor residió en la capital (1891-1892, 1895-1912 y 1925-1935). El recorrido permite descubrir tanto las obras más representativas de Valle-Inclán como facetas menos conocidas, como su labor editorial y su proyección internacional.

"Aquí se hizo escritor, además logró desarrollar una de sus pasiones, la afición a las bellas artes y se convirtió en una figura literaria y teatral, aunque este aspecto no fue particularmente exitoso", ha expuesto el comisario durante la ianuguración de la miestra.

El proyecto reúne cartas, manuscritos, primeras ediciones, publicaciones periódicas, dibujos, fotografías y objetos personales procedentes de los fondos de la Biblioteca Regional, junto con préstamos de la Biblioteca Nacional de España, la Hemeroteca Municipal de Madrid, el Museo de Valle-Inclán y la colección familiar.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En paralelo, el Ejecutivo autonómico ha organizado un completo programa de actividades gratuitas durante la primavera. Entre ellas destacan las visitas guiadas, que se celebrarán entre finales de marzo y mediados de junio con dos pases diarios previa inscripción.

El ciclo de encuentros y conferencias abordará la vigencia literaria y escénica del autor desde distintas perspectivas. Participarán, entre otros, el propio comisario junto al director del Museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal, Antonio González Millán, así como la directora Ainhoa Amestoy y los directores Eduardo Vasco y José Carlos Plaza, que reflexionarán sobre la puesta en escena de obras como 'Los cuernos de don Friolera', 'Luces de bohemia' y 'Comedias bárbaras'.

Por su parte, el académico Darío Villanueva analizará los paralelismos entre el Madrid literario de 'Luces de bohemia' y el Dublín retratado por James Joyce en 'Ulysses'.

La programación se completa con el espectáculo teatral 'Allá, en el mundo de la verdad. Una entrevista a Valle-Inclán', con texto de Ana Contreras Elvira y dirección de Ana Cavilla, del que se ofrecerán ocho representaciones con entrada libre hasta completar aforo.

Además, se ha incluido un ciclo de cine con la proyección de 'Luces de bohemia', 'Tirano Banderas' y 'Esperpentos', con el objetivo de ofrecer una visión transversal que conecte literatura, teatro y cinematografía.