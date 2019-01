Madrid admite "problemas" de alojamiento en la Campaña del Frío pero asegura que "ninguna familia duerme en la calle"

Publicado 09/01/2019 15:14:13 CET

Estos "problemas" se deben al coincidir demandantes de la propia campaña con demandantes de asilo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y delegada del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha admitido la existencia de "problemas" para alojar a todas las personas que necesiten dormir bajo techo en la campaña del frío, pero que "ninguna familia duerme en la calle".

Tal y como ha expresado Higueras, esto se debe a la conjunción de los propios demandantes de esta campaña junto a los demandantes de asilo en el país, lo que da lugar a "una situación muy complicada". Así ha respondido Higueras a la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, quien ha pedido "más recursos" para la campaña del frío al quedar 500 personas sin cama y en lista de espera.

"Lamento muchísimo que Villacís hable con esa frivolidad de temas tan serios y de cosas que no son ciertas. No sé quiénes son esas 500 personas, dónde están. Si lo sabe, debería decírmelo de inmediato, porque no me consta", ha apuntado.

Marta Higueras ha explicado que "hay muchos demandantes de asilo que llegan a Madrid, y esas personas están haciendo colas importantes en comisarías para una cita que formalice su solicitud de asilo y demanda".

Aunque el bienestar de estas personas "es competencia del Ministerio desde que dicen que quieren asilo, el Ministerio demora estas citas, y el Ayuntamiento no puede dejar a esta personas en la calle". Por ello, atienden esta "emergencia".

Así, el Consistorio "lo primero que hace es atender a las personas en un sitio que se habilita para ello". "Estamos continuamente habilitando espacios que son dignos donde se pone comida, desayuno, cena... con entidades sociales muy preparadas". "Estas personas han pasado un calvario y desde el Ayuntamiento hacemos todo lo que podemos", ha precisado.

Por otra parte se encuentra la Campaña del Frío, que establece una red con más de 1.300 plazas "a la que se suman más de 500 plazas cuando hace mucho frío, así como plazas en hostales". "Esta campaña de frío se junta con demandantes de asilo", ha reiterado.

Sobre las plazas, Higueras ha explicado que "en diciembre se abrió un recurso con 120 plazas, que se llenó a la semana" y que "cada semana se abren nuevos recursos para atender a todo el mundo". "Mientras abrimos este recurso, que vamos a conseguirlo, tendremos problemas para alojar a todas las personas", ha explicado.

Así, quedarían quince personas a las que encontrar alojamiento pero "no se quedan en la calle" gracias a parroquias y organizaciones sociales, a quienes ha agradecido en reiteradas ocasiones su ayuda. "La colaboración de entidades sociales y parroquias permiten que no duerman con este frío en la calle", ha concluido.