Madrid afea a García haber estado "de vacaciones" y convocar ahora de manera "precipitada" y sin cumplir procedimiento

Censura que no se haya escuchado a los expertos de la Comisión Pública de Salud



MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado este viernes que la ministra del ramo, Mónica García, haya estado de vacaciones desde el pasado 21 de diciembre y ahora haya convocado de manera "precipitada" y sin cumplir los procedimientos correspondientes un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario para el próximo lunes por la mañana con el fin de "unificar criterios" para el abordaje de "los picos de virus respiratorios".

"La gripe no entiende de vacaciones", ha recalcado la máxima titular de la Sanidad madrileña, que ha censurado que se convoque este cónclave en el que estarán presentes Ministerio y Comunidad de Madrid en estas fechas, con la incidencia de la gripe en niveles próximos al pico máximo epidémico.

"Desde luego no es tomar las riendas hacer un Consejo Interterritorial después de que pasen las fechas y cuando ya los picos epidémicos hayan alcanzado casi sus máximos", ha indicado. Frente a ello, ha recalcado que, frente a ello, la Comunidad de Madrid "ha tomado las precauciones y ha hecho los planes necesarios desde noviembre para hacer frente a esta situación" y se va mejorando "en cuanto a la presión asistencial que existe en hospitales y en centros de salud".

"Seguimos atentamente la Comisión de Salud Pública, Gerencia de Hospitales y Dirección General Asistencial esta situación, proveyendo de los mejores recursos que tenemos a nuestra disposición para mejorar el trabajo de nuestros profesionales sanitarios, a los que agradecemos la gran labor que están haciendo, y desde luego para proveer el mejor servicio a nuestros madrileños", ha indicado.

SIN CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS

En la misma línea, ha censurado además que "nuevamente no se cumpla el procedimiento y no se haya convocado previamente el órgano técnico, que en este caso es la Comisión de Salud Pública", algo que "no es de recibo" ya que al mismo acuden los expertos que valoran la situación y hacen las propuestas técnicas que se deben tomar y que se elevan al Consejo Interterritorial.

"Después de cuatro consejos interterritoriales, cuando ya preveíamos que iba a existir esta situación, no se ha convocado a esta Comisión de Salud Pública, que nos podía haber dado las recomendaciones necesarias a tomar en consideración", ha lamentado.

"Desde luego, nuevamente en la Comunidad de Madrid ponemos el rumbo en trabajar para nuestros madrileños y para mejorar la salud, independientemente del ruido mediático o político. Y desde luego, nosotros tenemos claro que en Sanidad no hay vacaciones y tenemos que estar trabajando día a día al lado de nuestros profesionales. No es lo mismo que está ocurriendo, como decimos, en el Ministerio de Sanidad, que de forma improvisada la ministra se arrenda a la dirección de esta pandemia cuando ha estado de vacaciones desde el 21 de diciembre", ha zanjado.