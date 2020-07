Madrid comenzará a ejecutar esta semana el primero de sus seis nuevos carriles bici provisionales

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primero de los seis carriles bici provisionales que tendrá la ciudad de Madrid se comenzará a ejecutar "esta misma semana", ha avanzado este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

Fue el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien anunció la semana pasada que la capital tendría "de inmediato" 12 kilómetros de carriles bici provisionales ubicados, entre otros emplazamientos, en Méndez Álvaro, Paseo Camoens y Avenida de Daroca con Arcentales.

Estos nuevos carriles bici se integran con los ya existentes creando una continuidad y conexión con la red existente. Estarán en avenida de Burgos, Paseo de las Delicias, calle Ribera del Sena, Vía Dublín, Méndez Álvaro, Paseo Camoens - Ruperto Chapí y Avenida Daroca - Largo Caballero.

"A final de esta misma semana los servicios municipales estarán ejecutando uno de ellos", ha indicado Carabante, quien ha manifestado que la apuesta del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos por la bici es "decidida".

Sin embargo, desde Más Madrid, la concejala Esther Gómez ha reprochado a Carabante que "ya empieza a echar hacia atrás los Pactos de Cibeles". "En los pactos se acordó una red de carriles bici. Cuando impulsamos esta medida, no queríamos que fuera solo estética, sino que la movilidad sostenible ha de ser fundamental y la bici también", ha lanzado.

Ha criticado que estos tramos planteados "ya hay infraestructura ciclista" y "no parece que tenga la coherencia necesaria". También ha indicado que se aseguró por parte del regidor que "no se quitarían carriles de circulación", por lo que ha querido saber si "se quitará" espacio de las aceras para establecer estos carriles bici. Considera Gómez, que el plan de calles para los carriles bici "no tiene ninguna coherencia".

Desde Vox, Fernando Martínez Vidal ha instado a comenzar a señalizar ya los carriles bici, entre ellos el que recorrerá el Paseo de la Castellana. "Si había alguna duda de la apuesta de Madrid por la bici, los Acuerdos de la Villa la" han despejado", ha celebrado el edil, que ha pedido que estos tengan "vocación de permanentes".

También ha pedido Vidal que estos carriles bici "sean seguros", por lo que ha instado al equipo de Gobierno a "señalizarlos con pintura" así como con "pivotes anclados". "Tenemos julio y agosto para que los madrileños los tengan ya en septiembre", ha expuesto.