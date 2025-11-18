Madrid dedicará un espacio a Ignacio Sánchez Mejías en la programación del centenario de la Generación del 27

Archivo - La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid dedicará un espacio al torero y poeta sevillano Ignacio Sánchez Mejías dentro de la programación municipal con la que celebrará el centenario de la Generación del 27.

Así lo ha anunciado este martes la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante la clausura del I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid, organizado por la Fundación Toro de Lidia.

Para la delegada, Sánchez Mejías fue "una figura esencial" dentro de la corriente que también agrupa a Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre o Luis Cernuda, entre otros.

El anuncio se produce después de la sesión de la Comisión de Cultura en el Congreso, donde PP y Vox han acusado al ministro Ernest Urtasun de "excluir deliberadamente" a Sánchez Mejías de los homenajes de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27. Por su parte, Urtasun ha negado cualquier "censura" durante su comparecencia y ha asegurado que el programa "no está en marcha todavía".

Ignacio Sánchez Mejías (1891-1934) mantuvo una intensa relación de amistad con varios autores del 27, entre ellos Federico García Lorca, Rafael Alberti o Gerardo Diego. Tras su muerte por una cogida en la plaza de Manzanares, Lorca le dedicó el célebre poema 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías'.