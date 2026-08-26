Madrid despliega 15 sensores con IA para seguir la actividad de las aves y murciélagos que habitan la capital

El delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto a la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, han participado en la presentación del proyecto que despliega 15 sensores para estudiar a aves y murciélagos. - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado una red de 15 sensores acústicos dotados de inteligencia artificial (IA) en Madrid Río y el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI para identificar aves y murciélagos en tiempo real y conocer mejor cómo evoluciona la biodiversidad urbana en la capital.

Los dispositivos ya han permitido contabilizar 12.248 observaciones de fauna en ambos espacios verdes de la capital. En concreto, han identificado 66 especies de aves y 13 de murciélagos en Madrid Río, mientras que en Valdebebas han detectado 103 especies de aves y 23 de quirópteros.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles en el Centro de Interpretación de Madrid Río por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por la concejala de Arganzuela, Lola Navarro.

En concreto, la red está formada por siete sensores instalados en Madrid Río y otros ocho distribuidos por Valdebebas. Todos ellos proporcionan información continua sobre la presencia y actividad de aves y murciélagos, unos datos que podrán emplearse para planificar actuaciones de conservación, diseñar nuevas zonas verdes y evaluar la calidad ecológica de los hábitats urbanos.

Carabante ha defendido que el proyecto demuestra que la innovación y la tecnología pueden convertirse en "grandes aliadas" para proteger el patrimonio natural. A su juicio, estas herramientas permitirán adoptar decisiones más precisas para conservar las zonas verdes y avanzar hacia una ciudad "más sostenible, resiliente y comprometida con su biodiversidad".

El hecho de que estos dispositivos capten actividad las 24 horas del día de manera ininterrumpida y sin molestar a estas especies facilitan a los expertos su estudio, según ha indicado el Subdirector General de Parques y Viveros del Ayuntamiento, Antonio Morcillo.

"Con estas nuevas tecnologías y a través de los ultrasonidos, podemos identificarlos perfectamente sin tener la necesidad ya de capturarlos ni de interferir en su biología, desarrollo o costumbres", ha explicado Morcillo.

UNA IA QUE ESCUCHA, PERO NO GRABA

La principal particularidad de los sensores, desarrollados y fabricados íntegramente en España, es que identifican a las especies sin grabar conversaciones ni almacenar archivos de sonido.

Los equipos procesan de manera instantánea los cantos de las aves y los ultrasonidos emitidos por los murciélagos mediante algoritmos asistidos por inteligencia artificial. Una vez reconocida la especie, la señal sonora se descarta y únicamente se conserva el resultado de la detección.

Cada observación incluye también la fecha y la hora exactas, así como la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica registradas en ese momento. La combinación de estos datos permitirá estudiar los periodos de mayor actividad, los cambios estacionales y la influencia de las condiciones ambientales sobre el comportamiento de la fauna.

URRACAS, VENCEJOS Y NÓCTULOS, ENTRE LOS MÁS DETECTADOS

En Madrid Río, los sensores han generado 1.564 observaciones correspondientes a 66 especies de aves. Entre las más frecuentes figuran la urraca común, el verdecillo, el jilguero europeo, el vencejo común y el pájaro moscón europeo.

En este mismo parque se han identificado 13 especies de murciélagos a través de 221 observaciones. Los registros más habituales corresponden al murciélago ratonero ribereño, el murciélago de Nathusius, el murciélago hortelano y el murciélago de bosque.

La actividad detectada ha sido todavía mayor en el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI, donde se han contabilizado 6.885 observaciones de 103 especies de aves. La urraca, el verdecillo, el jilguero, el vencejo y el mirlo comunes encabezan la lista de aves más presentes.

En cuanto a los murciélagos, Valdebebas suma 3.578 observaciones de 23 especies. Entre las más frecuentes se encuentran el nóctulo mediano, el murciélago de Nathusius, el murciélago de Cabrera, el murciélago ratonero gris y el murciélago de borde claro.

Estos primeros resultados refuerzan el papel de Madrid Río y Valdebebas como refugios estratégicos para la biodiversidad de la capital, incluso en espacios sometidos a una elevada presión recreativa.

UN GEMELO DIGITAL DE LA BIODIVERSIDAD MADRILEÑA

Toda la información recopilada se incorpora automáticamente a una plataforma tecnológica que funciona como un gemelo digital de la biodiversidad. Esta herramienta permite visualizar en tiempo real las especies identificadas y estudiar su distribución en el espacio y a lo largo del tiempo.

La plataforma dispone de gráficos dinámicos, indicadores, tablas estadísticas y mapas de calor. También incorpora un sistema de información geográfica con el que los técnicos municipales pueden realizar consultas por especie, hábitat, índice ecológico o localización.

El proyecto emplea, además, inteligencia artificial generativa para analizar grandes volúmenes de datos y elaborar informes técnicos personalizados. De esta forma, el Ayuntamiento pretende agilizar el trabajo de los equipos responsables de la gestión ambiental y facilitar la evaluación de las políticas de conservación mediante información objetiva, permanente y actualizada.

Carabante ha resaltado que este proyecto representa un paso más para conocer la biodiversidad urbana de Madrid. Tras su periodo de prueba, se espera que esta red se pueda extender a otras zonas verdes de la capital y también al estudio de otros mamíferos como los zorros, anfibios y reptiles.